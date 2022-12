Falò di Capodanno vietati, il video delle cataste sequestrate a Mangialupi - Tempostretto

Polizia municipale e forze dell'Ordine rimuovono montagne di legna

MESSINA – Scatta il blitz delle Forze dell’Ordine per evitare i falò di fine anno. A Mangialupi in particolare sono state rimosse due grosse cataste di legno che si erano trasformate in vere e proprie discariche abusive a cielo aperto. La legna era pronta per essere incendiata in serata.

L’intervento del 31 dicenbre in varie zone

La Polizia Municipale, insieme al persona di Messina Servizi, la Guardia di finanza e la Polizia sono intervenuti anche a piazza Capuana, in via Gaetano Alessi e a Villa Lina, nel rione San Matteo.

