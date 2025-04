Femminicidio Sara Campanella. “Determinante la collaborazione dei testimoni” VIDEO

Il procuratore di Messina, Antonio D'Amato, spiega come si è arrivata all'identificazione del presunto assassino

“Il decreto di fermo è un provvedimento provvisorio, suscettibile di convalida da parte del giudice. La Procura ha chiesto al giudice la convalida e misura cautelare per il reato di omicidio pluriaggravato”.

Così il procuratore di Messina, Antonio D’Amato, dopo il fermo nei confronti del 27enne Stefano Argentino, indiziato per essere l’assassino della 21enne Sara Campanella, uccisa ieri a Messina, sul viale Gazzi.

Testimoni determinanti

“I compagni di corso della vittima e anche altri testimoni sono stati determinanti per la ricostruzione della dinamica, identificazione e successiva localizzazione del presunto omicida – prosegue -. In più abbiamo analizzato le immagini della videosorveglianza del Policlinico e dei negozi della zona. Tutti elementi univoci e oggettivi che ci consentono di ritenere l’esistenza di un compendio indiziario grave del giovane, che frequentava lo stesso corso della vittima. Da un paio d’anni c’erano state attenzioni anche reiterate ma mai diventate violenza, minacce o particolarmente morbose, tanto che non avevano destato particolare attenzione da parte della vittima, che aveva condiviso coi compagni di corso solo il fastidio per l’insistenza”.

D’Amato sottolinea che è necessario porre attenzione ai codici rossi “ma, come emerge da questa vicenda, la risposta penale è insufficiente. Occorre che in tutta la comunità ci siano protocolli che consentano di poter registrare in anticipo queste situazioni”.

Video di Silvia De Domenico

