La Nazionale Attori in campo a Taormina: ecco chi parteciperà alla partita per il centro autismo

Da Ninetto Davoli a Enrico Lo Verso, tanti protagonisti di cinema, teatro e fiction scenderanno in campo venerdì al Bacigalupo per sostenere l'associazione

TAORMINA – Grandi attori con un grande cuore sono pronti a scendere in campo per sostenere le attività di Associazione Autismo onlus al Centro diurno per l’Autismo di Nizza di Sicilia. La partita tra la Nazionale Italiana Attori e una rappresentativa di amministratori dei Comuni ionici scenderà in campo venerdì 27 marzo alle 10.30 allo stadio Valerio Bacigalupo. All’incontro con la stampa erano presenti istituzioni e partner privati che hanno deciso di supportare l’iniziativa.

Gli artisti che parteciperanno

Il presidente della Nazionale Italiana Attori, Domenico Fortunato, ha cancellato la lunga attesa di queste settimane, ufficializzando la rosa degli artisti che parteciperanno alla partita. “Siamo molto contenti di sostenere quest’iniziativa”, ha dichiarato, precisando che altri nomi si aggiungeranno nei prossimi giorni”. Capitano è Ninetto Davoli, fondatore nel 1971 della Nazionale Italiana Attori insieme a Pier Paolo Pasolini. “E’ un sodalizio con una storia importante – ha osservato Fortunato – nato nel 1971, siamo da sempre impegnati nel sociale”. Gli altri nomi: Enrico Lo Verso; Maurizio Mattioli; Stefano Masciarelli; Francesco Giuffrida; Daniele Perrone; Stefano Pantano; Lele Propizio; Pio Stellaccio; Giuseppe Garibaldi; Diego Tavani; Luca Varone; Samuele Mecucci; Claudio Castrogiovanni; Stefano Masciarelli; Stefano Oradei; Michele Rosiello; Agostino Penna. Il commissario tecnico è Cesare Barchiesi.

I volti più noti di cinema, tv e teatro saranno, inoltre, impegnati in un tour per conoscere i territori colpiti dal ciclone Harry e contribuire a sensibilizzare il resto d’Italia sui danni subiti dai comuni, i disagi economici per cittadini, imprese, attività commerciali, servizi e i problemi che permangono. Gli artisti, inoltre, visiteranno il Centro diurno per conoscere la struttura, il personale, le attività che vengono svolte e incontrare gli utenti.

All’incontro con la stampa sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore comunale allo Sport, Mario Quattrocchi, che ha ricordato “come il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, abbia apprezzato, sin da subito, e sostenuto con entusiasmo l’evento, in un rinnovato e, completamente agibile stadio, nella sua totale capacità di posti”.

Presente anche la collega in giunta, Beatrice Briguglio, assessore comunale al Turismo: “È un evento interessante che unisce lo sport – ha detto – che da sempre rappresenta un elemento importante di integrazione sociale e si unisce con la solidarietà in modo corale”.

Il presidente di Autismo Onlus, Carmelo Caporlingua ha ricordato l’impegno che l’Associazone porta avanti per l’inserimento anche lavorativo dei ragazzi e delle ragazze con autismo, “in particolare quanto raccolto dalla Nazionale Italiana Attori a Taormina, contribuirà per i due Cafè inclusivi che nasceranno a breve, uno a Santa Teresa di Riva e l’altro al centro di Messina, a Piazza Cairoli e che consentiranno ai nostri utenti di emanciparsi dalla loro condizione di fragilità”.

Danilo Rizzo, tra gli amministratori di Associazione Autismo, direttore dell’Ufficio Comunicazione e del Dono, è stato il coordinatore di questa manifestazione così complessa, che ha portato alla creazione di una rete sinergica tra pubblico e privato fondamentale: “C’è la partita come volano centrale dell’iniziativa, ma sono stati pensati tutta una serie di appuntamenti collegati che vedranno protagonisti i nostri ospiti per tutto il weekend. Si parlerà anche di bullismo, grazie alla collaborazione anche con l’Ufficio provinciale scolastico e il provveditore Leon Zingales e sugli spalti ci saranno tantissimi studenti di istituti del nostro comprensorio. Queste iniziative sono importanti perché danno spazio per parlare di inclusione sociale e di altre tematiche importanti e spesso delicate che colpiscono i nostri giovani”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato, anche, Nico Salerno, referente Fiavet provincia di Messina Laura Cagnati di Egmont Viaggi, Nicola Cannavò di NG Ascensori, Francesco Giuffrida, referente Nazionale Italiana Attori, l’attore Daniele Perrone, Valerio Perugini fundraiser Fondazione Humanitas Sicilia, il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri sezione Messina, Santino Morabito, Domenico Bertè per il Gruppo GDS – Gazzetta del Sud.