Ferrara (Gruppo Formula 3 Messina): “Siamo in continua evoluzione” VIDEO

L'intervista al libero e vice capitano di Akademia: "Da piccola non sognavo mai di fare il libero. Giocando al sud si respira un'atmosfera diversa, qui paesaggi straordinari"

MESSINA – Un’intervista per conoscere meglio uno dei volti di quest’anno di Akademia Sant’Anna. Il Gruppo Formula 3 Messina ha cambiato tutti gli elementi nel roster e recentemente c’è stato anche un avvicendamento in panchina con coach Freschi al posto del dimissionario Bonafede. La squadra continua il percorso di crescita guidata anche dai suoi leader in campo, tra loro Martina Ferrara, libero campano classe 1999 con esperienza in passato anche in serie A1.

Sempre in campo e sempre nel sestetto iniziale il libero di Akademia si è raccontata nell’intervista a tutto tondo. Dalle domande sul campionato, Gruppo Formula 3 sfiderà questo pomeriggio Concorezzo in trasferta, alle domande sul proprio passato quando per forza di cose ha dovuto cambiare ruolo. Infine ci ha detto la sua su una squadra giovane che può ancora migliorare tanto sul taraflex.

Intervista a Martina Ferrara

Nell’ultima giornata avete aperto il girone di ritorno con una vittoria piena e senza perdere set.

“Finalmente un 3-0 nell’ultima partita e siamo molto contente della sfida di domenica, oltre che per i punti le vittorie servono per il morale, vincere ti aiuta a vincere. Dopo un girone d’andata con alti e bassi adesso sentiamo che sarà tutta un’altra storia”.

Una squadra che continua a ruotare gli elementi, la sensazione è che non abbiate ancora mostrato il massimo.

“Siamo una squadra in continua evoluzione, lo sapevamo dall’inizio dell’anno. Avendo una squadra giovane con tanti elementi giovani che devono crescere nel tempo, ma lo sapevamo già”.

Nella prossima sfiderete Concorezzo, all’andata una sconfitta amara contro loro.

“Contro Concorezzo all’andata loro hanno mantenuto la lucidità quando serviva, questo ha fatto la differenza. Quella sconfitta scotta per noi e vogliamo riscattarci nella prossima sfida”.

Lei è una degli elementi più esperti del gruppo ed è anche vice capitano, ci spiega questo suo ruolo?

“È difficile spiegare questo mio ruolo, esperienza o no credo siano qualità che uno può o non può avere caratterialmente. Io mi sento abbastanza rodata per questo ruolo, sono una persona aperta e mi piace avere le cose chiare e credo sia importante in uno spogliatoio di donne”.

Venendo al suo ruolo in campo? Sognava di diventare libero un giorno?

“Assolutamente non sognavo da bambina di fare il libero. Ero un attaccante e a undici anni ero alta già quanto lo sono adesso, ma poi non sono cresciuta più, la rete si. Mi piaceva tanto attaccare poi ho iniziato a fare questo nuovo ruolo, ho dovuto cambiare mentalità da ‘voglio attaccare tutti i palloni’ a ‘vediamo se questa palla cade a terra’. Il cambio di mentalità è stata la cosa più difficile, ora la sfida è non farmi fare punto”.

Per lei campana anche un ritorno in una piazza del sud, come si trova?

“Sono un po’ di parte perché mi piace giocare al sud, essendo di Salerno. Il campionato di Serie A vede la maggior parte delle squadre al nord, questo è il mio quinto anno al Sud considerando anche le passate esperienze. Si respira un’atmosfera diversa e mi trovo molto bene. Mi piacerebbe un giorno che una squadra del sud possa arrivare ai massimi livelli”.

Infine sulla nostra città? Impressioni? Cosa le piace?

“Messina città non la conoscevo, molti siciliani di Palermo e Catania che avevo conosciuto me la descrivevano come una città di passaggio, invece non è così. Mi piace tanto, ha una storia ricca ed è molto bello viverla. Mi sveglio e vedo il mare, dal PalaRescifina vedi lo Stretto, ci sono dei paesaggi straordinari”.