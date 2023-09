Festival degli aquiloni: migliaia di messinesi con il naso all'insù a Capo Peloro DIRETTA e FOTO - Tempostretto

Dopo il corteo inaugurale il sindaco Basile ha chiesto un minuto di silenzio per l'ufficiale Nino Donato

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Pinocchio, i personaggi della Disney, una rosa rossa gigante, alieni e l’iconica immagine di Falcone e Borsellino volteggiavano nel cielo sopra il Pilone. La quinta edizione del Festival degli aquiloni di Capo Peloro è stata ufficialmente inaugurata con la parata che ha portato in corteo autorità civili e volontari. La passeggiata da piazza Dell’Angelo alla spiaggia del Lanternino è stata accompagnata dalla banda musicale “G. Verdi” di Faro Superiore.

In prima fila accanto al presidente della Pro Loco Capo Peloro Nello Cutugno e al segretario Paolo Alibrandi c’erano il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro, l’assessore alla Cultura Enzo Caruso, il presidente della VI Municipalità Franco Pagano e i suoi consiglieri Giovanni Donato e Antonio Lambraio.

A sfilare in divisa anche gli studenti del Nautico “Caio Duilio” di Messina, accompagnati dalla dirigente Daniela Pistorino e i piccoli dell’istituto “Evemero” di Ganzirri, che sono stati premiati sul palco allestito sotto il Pilone per il progetto “Il giardino di Eolo”, ideato dalla volontaria della Pro Loco Capo Peloro Barbara Buceti.

Basile: “Un minuto di silenzio per Nino Donato”

Appena saliti sul palco ha subito preso la parola il sindaco Basile per chiedere ai presenti di fare un minuto di silenzio per l’ufficiale Nino Donato, originario di Torre Faro, tragicamente morto nel porto di Salerno mentre era in servizio. Un minuto di silenzio seguito da un lungo applauso. Poi i saluti istituzionali del primo cittadino e dell’assessora regionale Elvira Amata, che si è complimentata con i giovani volontari della pro loco per il lavoro svolto.

Con l’alzabandiera dell’I.T.T.L “Caio Duilio”, sulle note dell’Inno d’Italia, suonato dal vivo dalla banda musicale si è conclusa la cerimonia inaugurale. Poi tutti in spiaggia a far volare il proprio aquilone. E per i bimbi che non ne avevano uno sono stati allestiti dei laboratori in cui realizzarlo.

Quest’anno sono una ventina gli aquilonisti esperti, arrivati a Torre Faro da tutte le parti d’Italia. Le aree di volo sono raddoppiate e anche l’Arena di Capo Peloro è stata utilizzata per realizzare stand espositivi, come quello di Puli-amo Messina, ed essere fruita da famiglie con i passeggini e persone con disabilità che l’anno scorso avevano avuto difficoltà a raggiungere la spiaggia.

Unica nota stonata i soliti automobilisti distratti che hanno ignorato le transenne per parcheggiare l’auto fin dentro l’arena. Ecco le foto della prima giornata di festival.