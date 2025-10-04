 Festival degli Aquiloni, si colora il cielo di Capo Peloro VIDEO e FOTO

Festival degli Aquiloni, si colora il cielo di Capo Peloro VIDEO e FOTO

Silvia De Domenico

Festival degli Aquiloni, si colora il cielo di Capo Peloro VIDEO e FOTO

sabato 04 Ottobre 2025 - 13:24

La VII edizione ha inizio con la tradizionale parata per le vie del borgo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dalla chiesa di Torre Faro al Pilone: la tradizionale parata ha dato inizio alla VII edizione del Festival degli Aquiloni. Decide di famiglie con bambini stanno colorando il cielo di Capo Peloro. Fino a domani, domenica 5 ottobre, sulla spiaggia sotto il Pilone si potranno ammirare i voli degli aquilonisti esperti. I più piccoli potranno realizzare il proprio aquilone nei laboratori organizzati dai volontari della Pro Loco Capo Peloro.

La parata è stata accompagnata dalla banda musicale Giuseppe Verdi di Faro Superiore. Erano presenti l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro, il presidente della VI Municipalità, Francesco Pagano, il consigliere Maurizio Costanzo e il consigliere comunale Giuseppe Busà.

Festival degli aquiloni: le iniziative

Come sempre in spiaggia (accesso libero), proprio sotto al Pilone, ci saranno decine di aquiloni, ma anche un market e tanta musica, workshop, esibizioni e l’area bimbi, mostre e laboratori. Inoltre nel cortile del Museo Macho ci sarà ampio spazio per l’arte, tra opere e live painting.

Festival Aquiloni 2025
