Ficarra e Picone "stoppano" Musumeci sul palco di Taobuk VIDEO - Tempostretto

Il duo comico ha preso di mira il presidente della Regione con battute a raffica, dal ponte sullo Stretto ai tempi di percorrenza delle autostrade siciliane

TAORMINA – Il presidente Nello Musumeci prova a tessere le lodi della Sicilia sul palco di Taobuk. Ficarra e Picone lo “stoppano” ironizzando sulle sue parole, dal Ponte sullo Stretto ai tempi biblici di percorrenza dell’autostrada Catania-Palermo. Il siparietto è andato in scena ieri sera al Teatro Antico per la serata di gala di Taobuk. Per il presidente della Regione anche qualche fischio dalle gradinate.