Finocchiaro e impianti sportivi: “Lavoriamo anche ai 125 anni del Messina” VIDEO

Così l'assessore: "Cappuccini? Tempi imminenti. Sul Franco Scoglio grande sinergia con il Racing City Group. Juvara? Lavori consegnati"

MESSINA – L’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro rispondendo alle domande ha aggiornato la città sui temi caldi riguardo gli impianti sportivi: piscina Cappuccini, stadio Franco Scoglio, PalaTracuzzi e palestra Juvara.

Sul tema caldo della piscina Cappuccini di via Torrente Trapani chiusa da anni la vasca esterna e recentemente affidata dichiara: “La piscina Cappuccini – esordisce Finocchiaro – ormai è stata affidata alla Messina Social City, con la partenza del progetto Way saranno fatte le procedure per metterle a regime. Nelle more sono stati fatti accorgimenti e a brevissimo mi sentirò con la presidente circa i tempi esatti che immagino saranno imminenti, almeno è quello che mi si dice”.

Sulla questiona stadio “Franco Scoglio” e Acr Messina dice: “Ad oggi ci risulta molto fluida e interessante, abbiamo dato immediata disponibilità per l’utilizzo del Franco Scoglio già con la Di Renzo in un momento molto critico, ha trovato le porte spalancate qui al Comune. Stessa cosa stiamo facendo con la Racing City Group, ma essendo un canale meno privilegiato ci sono passaggi da fare, c’è comunque ottimo feeling e lavoriamo con sinergia anche ad eventuali aperture su altro. Si veda l’evento del 125° anniversario del club, siamo il vettore che con tutti gli uffici e partecipate può creare le condizioni per far riuscire l’evento nel migliore dei modi. Ci saranno a breve aggiornamenti sulla documentazione richiesta

Sugli impianti indoor PalaTracuzzi, con lavoro già effettuati, e Juvara, dove sono attesi lavori simili, conclude: “Al Tracuzzi riteniamo di aver fatto un ottimo lavoro e aver concluso i lavori facendo migliorie. Alla Juvara sono stati consegnati i lavori, sarà rifatto tutto l’esterno. Ci sarà un nuovo manto e il relamping, tutto con efficientamento energetico. Il tetto sarà impermeabilizzato e ci sarà una nuova copertura con pannelli solari”.