"La fondazione è una risorsa e le partecipate non più un bancomat", la replica di Basile al Pd VIDEO - Tempostretto

Il sindaco risponde alle polemiche del Pd sul "sì" del Consiglio al "Messina per la cultura" e assicura che "non ci saranno problemi di compensi"

MESSINA – Il “sì” registrato in Consiglio comunale dalla fondazione “Messina per la cultura” ha fatto esultare l’amministrazione. Dopo diverse sedute di lavori e un’accesa discussione finale in aula, con 14 voti favorevoli la delibera è stata votata favorevolmente, non senza strascichi. Il Pd, con i consiglieri Antonella Russo e Felice Calabrò, è tornato ad attaccare il sindaco Federico Basile e la sua giunta. Oggi la replica del primo cittadino, che mostra soddisfazione e tranquillità.

Basile: “Dal Pd sana opposizione”

“Il Pd fa ciò che deve, una sana opposizione sui propri temi – ha dichiarato Basile, rispondendo sull’argomento relativo alle critiche ricevute -. Non ci sono tematiche diverse ma opinioni diverse. Stiamo amministrando una città, lo stiamo facendo bene e la votazione della fondazione è un esempio: 14 voti favorevoli su 20. Il voto non lascia spazio a polemiche. C’è voglia da parte della città di riprendersi il territorio”.

Il sindaco: “Partecipate sono aziende che funzionano”

In passato si è spesso parlato di troppe società partecipate, soprattutto durante la campagna elettorale post accorintiana. Ma invece di diminuire, le società sono aumentate anche con la precedente amministrazione. Basile spiega: “Sulle partecipate il Pd fa queste domande da diverse settimane ma penso che i risultati parlino chiaro. Non si parla di numeri di partecipate, perché quelle nate sono state sviluppate dalle macerie di quelle utilizzate come bancomat della politica negli ultimi 20 anni. I bancomat li abbiamo messi da parte, oggi sono aziende che lavorano e producono servizi. Sarei curiosi di capire in questi 20 anni come sia stato possibile accumulare un debito di 550 milioni di euro, oggi scesi a 147”.

La Fondazione “non avrà problema di compensi”

Poi il ritorno sulla fondazione “Messina per la cultura”, con quell’emendamento bocciato nel finale in cui si proponeva la gratuità per diversi organi: “La fondazione non ce la siamo inventata noi, esiste in tutta Italia e forse anche oltre. Gli organi sono quelli della fondazione e i componenti svolgeranno come in ogni fondazione culturale attività di natura gratuita. Ma le competenze professionali lo sono proprio per questo: non ci sono problemi di compensi ma di sviluppo rispetto agli introiti che la fondazione potrà fare avere a Messina”.

