Fondo Basile e Saccà: come procede la bonifica delle ex baraccopoli VIDEO

Via i veleni prima di costruire i nuovi alloggi a Giostra e Maregrosso

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nelle due aree in cui c’erano baracche verranno costruiti nuovi alloggi. Ma prima il terreno va bonificato. In seguito alle caratterizzazioni, infatti, sono state trovate tracce di sostanze inquinanti sia a Fondo Basile – De Pasquale che a Fondo Saccà. Nelle due ex baraccopoli di Giostra e Maregrosso sono in corso le operazioni di bonifica dei terreni. Per eliminare i veleni dalle due aree di risanamento e procedere poi con la costruzione dei nuovi alloggi si stanno spendendo 5 milioni di Euro.

Un metro di terra tolto da Fondo Basile e un metro e mezzo da Fondo Saccà

I lavori per la bonifica di Fondo Saccà, a Maregrosso, sono stati avviati a luglio del 2024 e non si sono ancora conclusi. “La bonifica è un progetto progressivo che prevede una sieri dei step. Si inizia scavando un metro e poi si procede con le analisi”, spiega il sub commissario al Risanamento, Marcello Scurria. Nel caso dell’ex baraccopoli di Maregrosso non è bastato scavare ed eliminare il primo metro di terra e si sta continuando per un altro mezzo metro in profondità. “Ecco perché non si possono stabilire dei tempi certi per la conclusione dei lavori”, aggiunge il commissario.

Le procedure per evitare contaminazioni

Nell’area in cui sorgeva la baraccopoli a Giostra i lavori sono iniziati ad ottobre del 2024 e proprio in queste ore i camion stanno portando via il primo metro di terra che è stato scavato e raccolto. Nelle fasi in cui il materiale viene caricato sui camion la direzione tecnica del cantiere utilizza un cannone nebulizzatore per abbattere le polveri e prima di lasciare il cantiere i mezzi passano da un impianto di lavaggio per evitare fenomeni di contaminazione. Ad eseguire i lavori nelle due aree da bonificare è la ditta Cericola.

Dopo la bonifica sorgeranno nuovi alloggi

Gli abitanti di Giostra attendevano la riqualificazione di Fondo Basile da più di 20 anni. Completata la fase di bonifica in quest’area sorgeranno 60 nuovi alloggi e un parco. A Maregrosso, invece, sorgeranno tre palazzine ecologiche: 12 alloggi verranno realizzati dal Comune di Messina e 32 dall’Ufficio commissariale per il Risanamento.