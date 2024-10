Fondo Saccà e Basile inquinati. 5 milioni per la bonifica delle ex baraccopoli VIDEO

A Maregrosso procedono i lavori, a Giostra devono ancora ripartire. Nelle due aree di risanamento sorgeranno nuovi condomini

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Veleni nel sottosuolo. Nelle ex baraccopoli di Fondo Saccà e Fondo Basile è stato trovato di tutto. Per bonificare le due aree di risanamento e procedere poi con la costruzione di nuovi alloggi verranno spesi 5 milioni di Euro. “Somme sottratte al Risanamento ovviamente, ma va fatto”, spiega il sub commissario Marcello Scurria. E lo stesso destino attende il parco Magnolia, a Giostra, dove dalle prime analisi è emersa la presenza di sostanze inquinanti nel terreno.

Nuovi condomini dove c’erano baracche

I lavori per la bonifica di Fondo Saccà, a Maregrosso, sono stati avviati a luglio e procedono. Mentre a Fondo Basile, nel quartiere di Giostra, devono ancora ripartire. In entrambe le aree di risanamento sorgeranno dei nuovi condomini da destinare a famiglie che vivevano nelle baracche o in emergenza abitativa. L’assessore al Risanamento e vicesindaco Salvatore Mondello spiega che tipo di alloggi saranno e cosa prevedono i due progetti.