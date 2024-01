Foresta Me, in attesa degli alberi crescono i rifiuti. Ripartono i lavori dopo lo stop natalizio VIDEO

Nel 2024 Messina sarà più verde, ma intanto ecco cosa si raccoglie all’interno delle reti arancioni sparse per le vie centro

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori per la piantumazione dei nuovi alberi nelle vie del centro si erano fermati per non creare ulteriori disagi alla viabilità nel periodo natalizio. Ma con l’inizio del nuovo anno il progetto Foresta Me è già ripartito e gli operai sono tornati a lavorare nelle vie a monte e a valle del viale San Martino. Nel frattempo, però, all’interno delle reti arancioni in cui sono già stati fatti gli scavi per posizionare i nuovi alberelli stanno crescendo i rifiuti. C’è di tutto: bottiglie di birra, lattine, cartacce, sacchetti pieni di deiezioni canine e molto altro. Segno che l’inciviltà di alcuni cittadini ha iniziato a lasciare tracce già nei primi giorni dell’anno.

L’intervento prevede la realizzazione di un sistema di strade alberate, una sorta di scacchiera regolare di isolati circondati da marciapiede in cui verranno messe a dimora delle alberature ex novo fra un parcheggio e l’altro. In tutto saranno 1.600 e non 2.600 come prevedeva il progetto originario (vedi qui).

Perché gli alberi sui marciapiedi e non sulla carreggiata

La messa a dimora degli alberi è stata programmata sulla carreggiata, poiché realizzare i viali alberati sopra il marciapiede avrebbe comportato una notevole restrizione dei percorsi pedonali, con un’eccessiva vicinanza agli edifici. Le fronde degli alberi crescendo avrebbero invaso balconi o finestre, togliendo luce alle abitazioni o agli uffici del centro. Posizionarli sulla sede stradale, di contro, ha comportato la perdita di alcuni parcheggi.

Lavori agli sgoccioli al parco Aldo Moro

E nell’ambito dello stesso progetto Foresta Me, stanno per concludersi i lavori anche al parco Aldo Moro, all’interno del quale tra alberi ed essenze arboree saranno piantati più di 2.500 esemplari. Proseguono anche i cantieri già avviati allo Zir e sul viale Gazzi per la riqualificazione dell’asta fluviale. Il 2024 quindi sarà l’anno in cui Messina diventerà davvero più verde.

Vedi qui la gallery fotografica 👇🏻