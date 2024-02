ForestaMe, ecco le griglie che proteggeranno gli alberi FOTO e VIDEO

Serviranno anche ad agevolare la manovra di parcheggio. Le prime posizionate in via Ettore Lombardo Pellegrino

MESSINA – Pochi giorni fa sono sbocciati i primi fiori sugli alberi di ForestaMe. In via Nino Bixio si respira aria di primavera con un tocco di rosa fra un’auto in sosta e l’altra. Tutta la via, dalla Cesare Battisti all’isola del viale San Martino, è in fiore. Un bel colpo d’occhio anche il verde delle foglie in via Ettore Lombardo Pellegrino. Sono le vie che si presentano meglio alla città. Nelle altre i nuovi alberi sono ancora spogli, del tutto o quasi.

Per le auto 50 cm di spazio in più

Proprio da qui, infatti, si parte con il posizionamento delle griglie. Serviranno sia per proteggere le radici delle piante ma anche per agevolare la manovra di parcheggio. Le auto avranno 50 centimetri di spazio in più per entrare nel posto auto e quindi parcheggiare fra un albero e l’altro dovrebbe essere meno ostico.

La via Lombardo Pellegrino sarà la prima ad essere completata e osservandola nei prossimi giorni si potrà avere un’idea di come saranno, alle fine, tutte le vie del centro a fine lavori.

Gli alberi piantati saranno 1.500

Gli interventi avrebbero dovuto concludersi a fine 2023, ma così non è stato. Si sta correndo, però, per recuperare e concludere i mini cantieri che ancora creano qualche disagio a residenti, commercianti e frequentatori del centro città. In totale i nuovi alberi piantati saranno 1500. L’impresa esecutrice è la Soter srl. Vivai Russo di Randazzo, invece, si è occupata della fornitura mentre della piantumazione la ditta “Ambiente e natura”.

Nelle vie lato valle si è già conclusa la fase della piantumazione, si sta lavorando ancora a monte del viale San Martino. Le critiche a questo progetto non sono mancate sin dall’inizio. Ma adesso il risultato si inizia a vedere e alla fine dei lavori Messina sarà davvero un po’ più verde.