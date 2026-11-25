Poi l'App AspME-TiAccompagna e il progetto sport contro le dipendenze

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha presentato al Forum di Arezzo cinque progetti: il drone per il sangue tra Patti e Lipari, la rete di Case e Ospedali di Comunità, il trasporto assistito nei Nebrodi premiato al Forum PA Sanità 2026, la telemedicina per le persone detenute e lo sport contro le dipendenze. A illustrarli è la Direzione strategica dell’Asp, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta.

“Questi cinque progetti nascono da un’unica idea: avvicinare le cure ai cittadini, comprese le comunità più isolate e le persone che hanno più difficoltà ad accedere ai servizi”, dichiara la Direzione strategica.

Un drone per la vita: da Patti a Lipari da dicembre

Il collegamento sanitario con droni tra l’ospedale Barone Romeo di Patti e l’ospedale di Lipari è realtà dal prossimo Dicembre. Nel collaudo dell’ottobre 2026 il drone ha percorso 37 chilometri, 25 dei quali sul mare, in meno di 27 minuti; nella prima settimana di attività sono state svolte oltre 30 missioni, per più di 500 chilometri di volo, con tratte superiori ai 30 chilometri in modalità oltre la linea di vista del pilota. L’Asp compie così un passo decisivo verso il primo servizio continuativo di trasporto sanitario con multicotteri in Europa. Il progetto nasce dal Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale dell’ospedale di Patti, diretto da Gaetano Crisà, ed è stato sviluppato con ABzero, impresa nata dalla ricerca universitaria della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che lo presenta ad Arezzo insieme all’Asp.

Nelle isole il trasporto di sangue, emocomponenti e farmaci dipende dai collegamenti marittimi e dal meteo, con il rischio di interrompere la catena del freddo. “Il trasporto è autorizzato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile e utilizza strumenti altamente sofisticati ma di semplice impiego”, afferma la Direzione strategica. “Ci sono droni – dichiara Crisà – che portano distruzione e morte. Da questo servizio nasce, al contrario, un progetto per farli volare al servizio della vita, affidando loro un carico diverso: il sangue donato, una possibilità di cura. Ogni minuto guadagnato nel trasporto può diventare una possibilità in più di salvare una persona”.

“Il cuore del sistema – spiega l’amministratore delegato di ABzero Giuseppe Tortora – è la Smart Capsule di ABzero, un contenitore biomedicale brevettato e tracciabile dalla partenza alla destinazione, con sensori che rilevano temperatura, umidità e accelerazioni. Gli algoritmi di intelligenza artificiale e la piattaforma digitale SPOKE supervisionano le missioni e segnalano eventuali anomalie”. Al progetto ha contribuito il Servizio informatico dell’Asp.

Sanità di prossimità: completata la rete Pnrr

Si è chiuso il ciclo delle strutture previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: a Messina e in provincia ci sono 6 Ospedali di Comunità e 20 Case della Comunità, con équipe multidisciplinari, punto unico di accesso, servizi infermieristici e ambulatoriali per la cronicità, psicologi e assistenti sociali.

“È un punto di partenza, non un traguardo”, spiega la Direzione strategica. “Le strutture del Pnrr non sostituiscono l’ospedale: lo alleggeriscono e lo completano. L’obiettivo è che il cittadino trovi risposte adeguate vicino a casa e che l’ospedale resti dedicato ai casi acuti e complessi”. Nei prossimi mesi partirà una campagna straordinaria di comunicazione sui servizi, su dove si trovano e su come si prenotano. “La trasparenza e l’informazione sono parte della cura”.

AspME-TiAccompagna: la sanità che raggiunge il cittadino

Il progetto “AspME-TiAccompagna: sanità di prossimità nei Nebrodi” ha ricevuto una menzione speciale al Premio FORUM PA Sanità 2026. Molti anziani delle contrade montane, senza patente né rete familiare, non riescono a raggiungere le Case della Comunità e rinunciano alle cure: il servizio capovolge la prospettiva ed è la sanità pubblica ad andare dal cittadino, con un trasporto sociosanitario programmato e gratuito. La piattaforma misura il territorio dei 42 comuni in minuti reali di strada fino al presidio e dà la precedenza a chi ha una visita prenotata e nessuno che lo accompagni. La centrale operativa raccoglie le richieste, anche dal telefono del familiare delegato; il sistema propone viaggi condivisi e il pianificatore li approva. L’autista è guidato da un’applicazione su tablet che funziona anche senza campo, la famiglia sa quando passa il mezzo e quando la persona è salita e nessun dato clinico compare nelle notifiche. La dimostrazione è già funzionante su territorio e strade. La soluzione è stata sviluppata all’interno dell’azienda dall’Unità Controllo di Gestione e Sistemi Informatici e Statistici, diretta dall’ing. Antonino Longo Minnolo, ed è disponibile al riuso senza vincoli verso i fornitori. Finanziata dal GAL Nebrodi Plus (Leader 2023-2027), unisce per la prima volta risorse Pnrr e Leader.

Telemedicina in carcere: il diritto alla cura per le persone detenute

Il quarto progetto, voluto da Antonino Longo Minnolo, Porta la telemedicina nelle Case circondariali di Messina “Gazzi” e di Barcellona Pozzo di Gotto “Vittorio Madia”. “Dal 2000 l’assistenza sanitaria in carcere è affidata al Servizio sanitario nazionale: le persone detenute hanno diritto alla stessa tutela della salute di tutti i cittadini, come stabilisce l’articolo 32 della Costituzione. Il diritto alla cura per le persone detenute è un bisogno impellente”, afferma la Direzione strategica. “Hanno bisogno – aggiunge -di un’assistenza sanitaria equivalente a quella della popolazione generale, senza compromettere sicurezza, tempi di cura, qualità e umanità. Lo specialista collegato a distanza è un medico in più, non un medico in meno”. Il servizio prevede telemonitoraggio dei parametri vitali, televisita, teleconsulto tra i medici del carcere e gli specialisti e un dossier clinico digitale che segue il paziente nel tempo. In carcere non si usano cellulari e non c’è rete senza fili: il sistema è stato riprogettato per funzionare via cavo, nel pieno rispetto della privacy. Meno trasferimenti significano meno rischi, più tempestività nelle urgenze e più personale disponibile.

Sport e Inclusione: il campo sportivo come luogo di cura

Il quinto progetto è “Sport e Inclusione: Percorsi di benessere e riabilitazione attraverso l’attività motoria”, che usa lo sport per contrastare il gioco d’azzardo patologico e le dipendenze digitali e da sostanze. Coinvolge le Uoc Dipendenze Patologiche e Servizio di Psicologia dell’Asp, i Comuni di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto e due società calcistiche del territorio, l’ACR Messina e l’Igea Virtus. Finanziato con i fondi regionali contro il gioco d’azzardo patologico 2025-2027, con 170.000 euro per convenzione, integra i Progetti terapeutici individualizzati dei pazienti con allenamenti settimanali, ginnastica funzionale, tornei inclusivi e incontri motivazionali. Negli impianti, tra cui il campo sportivo Mandalari di Messina, sarà attivo uno Sportello d’ascolto e delle consulenza con psicologi ed educatori, che promuoverà la campagna “No-Gambling”. Le attività sono gratuite e nessuna società sportiva riceve fondi: il personale è reclutato dall’Asp con procedure pubbliche. “Questo progetto, molto ambizioso e utile superiamo i modelli tradizionali di cura, portando la riabilitazione fuori dalle mura degli ambulatori e dentro i luoghi di aggregazione per eccellenza: i campi sportivi”, dichiara la Direzione strategica. Con i cinque progetti presentati al Forum Risk Management in Sanità di Arezzo, l’Asp di Messina propone un modello che tiene insieme innovazione tecnologica, rete territoriale e accessibilità reale ai servizi. Al centro restano la persona e la continuità delle cure, dalle isole minori alle contrade dei Nebrodi, fino agli istituti penitenziari e ai campi sportivi. Presentato anche il robot Happy per aiutare i più fragili e rispondere a tutte le domande e le curiosità più interessanti.

A rappresentare l’Asp anche la dottoressa Antonina Santisi, impegnata nel doppio appuntamento di rilievo istituzionale. In qualità di referente aziendale delle tre Linee del Programma Nazionale Equità nella Salute (Pnes) — che vede la Regione Siciliana nel ruolo di Organismo Intermedio — la dott.ssa Santisi e’ intervenuta nel talk istituzionale dedicato al programma illustrando nel dettaglio le progettualità messe in campo dall’ASP di Messina in tema di salute mentale. Inoltre, nella sua veste di Direttore dell’Unità Servizio di Psicologia, la dottoressa Santisi ha preso parte al dibattito istituzionale dedicato contrasto alla violenza di genere, portando l’esperienza clinica e organizzativa dell’Azienda nella presa in carico nella tutela delle vittime.Lo stand dell’Asp di Messina, è stato tra i più apprezzati. A organizzarlo è stata la dottoressa Marzia Viscuso.