Frecce Tricolori, inizia l’evento nei cieli dello Stretto VIDEO e FOTO

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’Air Show è iniziato. Le Frecce Tricolori saranno in azione a Messina oggi fino alle 18.45. In particolare, il volo acrobatico è previsto dalle 18.15 alle 18.40. Come scenario privilegiato, per la visione, la via Consolare Pompea fra il torrente Pace e Fiumara Guardia, in una zona vietata ai veicoli fino alle 20.

A inaugurare il passaggio è stato oggi pomeriggio un aereo del 313° Gruppo addestramento acrobatico. E le persone, con la testa in su, a Grotte, hanno cominciato ad apprezzare un “assaggio” dello spettacolo.

Da parte sua, il sindaco Federico Basile ha fatto gli onori di casa, esprimendo il suo apprezzamento per l’iniziativa.

La manifestazione è promossa dall’Aero Club dello Stretto, con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Aeronautica militare.

