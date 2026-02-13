Rione Taormina, il maltempo fa volare i tetti delle baracche disabitate VIDEO

L’allarme lanciato dalle 7 famiglie rimaste nella via: “Stanotte abbiamo avuto paura"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono volati tetti, tegole, lastre di amianto e lamiere. Nottata di paura e forti rumori nel Rione Taormina. Le 7 famiglie rimaste nella strada confinante con via Quinto Ennio hanno visto volare i tetti delle baracche disabitate di fronte. Il materiale è andato a sbattere sulle loro finestre, rompendone alcune. Inoltre, come di consueto quando piove, alcune casette si sono allagate a causa delle infiltrazioni dai tetti.

A lanciare il grido d’aiuto è Nancy Astuto, mamma di 5 bambini piccoli. “Hanno assegnato la casa a tutti gli abitanti della via tranne a 7 famiglie. Fra poco inizieranno a demolire e noi temiamo che le baracche ci crollino addosso”, conclude la signora.