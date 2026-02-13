Rione Taormina, il maltempo fa volare i tetti delle baracche disabitate VIDEO

L’allarme lanciato dalle 7 famiglie rimaste nella via: “Stanotte abbiamo avuto paura"
servizio di Silvia De Domenico
MESSINA – Sono volati tetti, tegole, lastre di amianto e lamiere. Nottata di paura e forti rumori nel Rione Taormina. Le 7 famiglie rimaste nella strada confinante con via Quinto Ennio hanno visto volare i tetti delle baracche disabitate di fronte. Il materiale è andato a sbattere sulle loro finestre, rompendone alcune. Inoltre, come di consueto quando piove, alcune casette si sono allagate a causa delle infiltrazioni dai tetti.
A lanciare il grido d’aiuto è Nancy Astuto, mamma di 5 bambini piccoli. “Hanno assegnato la casa a tutti gli abitanti della via tranne a 7 famiglie. Fra poco inizieranno a demolire e noi temiamo che le baracche ci crollino addosso”, conclude la signora.
QUANTE VOLTE HO SEGNALATO QUESTO TETTO PERICOLANTE???? MESI E MESI DI ABBANDONO TOTALE….OGNI VOLTA CHE CI PASSO, SENZA VENTO ,CADONO PEZZI😱,FIGURIAMOCI CON IL MALTEMPO…..HO FOTO E SEGNALAZIONI MANDATE A NON FINIRE SUL MIO TELEFONINO…..E POI SI RIEMPIONO LA BOCCA CHE SANNO FARE…..MA PER FAVORE VA!!!!!
AD APRILE 2025 SU SEGNALAZIONE A TEMPOSTRETTO HANNO RIPULITO A TERRA MA MAI MESSO IM SICUREZZA L’ AREA 😱….RINGRAZIAMO LA BUONA SORTE CHE NESSUNO È STATO COLPITO IN QUASI UN ANNO…..VERGOGNOSO!!!!!
BENE. COSI’ SI FA PRIMA A BONIFICARE….HAHAHAHA
Nemmeno nelle favelas brasiliane ci sono scene del genere! Ancora bobbiamo vedere tutte queste vergogne con gente che vive in tuguri che nemmeno in tempo di guerra esistevamo! Che schifo, che grande vergogna! Hanno fermato il Signor Scurria che si è dato da fare per abbattere queste schifose baracche e adesso si ripresentano come innovatori e salvatori della città. Nulla li smuove. Hanno la faccia come il bronzo! Vogliono solo il potere e i soldi. Il Signor Sindaco dimissionario percepisce uno stipendio di 14.000 euro mensili. E pensare che il sindaco di Parigi prende 8.000 euro! Come è possibile che una città come Messina abbia questi parametri? Ecco perchè scendono in politica! Ma se i cittadini votano questi personaggi è inutile che poi se ne lamentino!”
Ditelo a Matilde.
La wonder woman che vede e provvede.