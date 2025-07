Giochi, sport e musica sulla spiaggia: a Santa Margherita si è festeggiata la Bandiera Blu VIDEO

Successo per l'iniziativa. Gonfiabili per i bambini e intrattenimento per gli adulti: il "Blu Sunday" ha animato il villaggio della zona sud

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Gonfiabili sulla spiaggia, reti per giocare a calcio o a pallavolo, aquiloni e kite surf: una domenica dedicata allo sport e al divertimento. Il “Blu Sunday” ha animato la spiaggia di Santa Margherita. Una domenica per festeggiare il mare della zona sud e la Bandiera Blu.

Erano presenti il sindaco Federico Basile, l’ex Cateno De Luca, alcuni assessori del Comune di Messina e le presidenti delle partecipate. Ma anche tanti cittadini, abitanti della zona sud ma non solo. C’era chi arrivava dal centro o dalla zona nord e non aveva mai fatto un bagno nel mare di Santa Margherita, chi non sapeva dell’iniziativa promossa dall’associazione Centro Storico ed è rimasto piacevolmente sorpreso. Abbiamo sentito le loro voci, quelle dei genitori entusiasti di vedere i propri figli felici di giocare gratuitamente o provare nuovi sport.

Gli sport con Team Volley e Triscele Kite

Grazie alla collaborazione della società Team Volley Messina e dell’associazione Triscele Kite Messina grandi e piccoli hanno potuto praticare sport gratuitamente sulla spiaggia.

Intrattenimento con Approssimativi, balli caraibici e dj set

Non è mancato l’intrattenimento per i grandi, con il live della band Approssimativi, i balli caraibici e il dj set di Maurizio presente.