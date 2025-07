Rifiuti, trasporti e servizi: il percorso che ha portato Messina a ottenere la Bandiera Blu VIDEO

La qualità delle acque è solo il primo paletto: gli altri 32 criteri sono stati conquistati anno dopo anno

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Bandiera Blu, un riconoscimento che Messina ha conquistato anno dopo anno. Non basta, infatti, l’acqua cristallina per ottenerlo. Quello è solo il primo paletto, poi ci sono una lunga lista di criteri in cui la città è migliorata anno dopo anno. A dirlo è il presidente della Fee (Foundation for environmental education), Claudio Mazza. In occasione della consegna ufficiale della Bandiera alla città di Messina, lo scorso 20 giugno nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, ha ribadito quanto sia stato importante il percorso intrapreso dalla città a partire dal 2018. “E’ stato un miglioramento continuo“, ha detto Mazza.

Servizi connessi alla balneazione implementati

Qualità delle acque, rispetto per l’ambiente e raccolta differenziata superiore al 40%: senza questi parametri non si può neanche fare la domanda per accedere al percorso Bandiera Blu. E poi il trasporto pubblico locale efficiente, i mezzi ecologici, elettrici o ibridi, e i servizi connessi alla balneazione. Quest’anno le torrette per i bagnini sono una dozzina, distribuite su tutta la costa, da Santa Margherita a Capo Peloro. Così come le docce pubbliche, le isole verdi realizzate da Messina Servizi, le passerelle accessibili, le aree ombreggiate e le Bau Beach. Tutti servizi che quest’anno sono stati migliorati e implementati.

11 km “blu” a Messina e il sogno della “Riviera Blu” fino a Taormina

A raccontare il percorso sono il sindaco di Messina, Federico Basile e l’ex sindaco, Cateno De Luca, che ribadisce il sogno della “Riviera Blu” da Messina a Taormina. L’assessore alle Politiche del mare, Francesco Caminiti, spiega il lavoro fatto sui 41 km di costa balneabili a Messina. Le presidenti di Messina Servizi e Atm, Mariagrazia Interdonato e Carla Grillo, raccontano gli obiettivi raggiunti dalle aziende che dirigono e quelli ai quali ambiscono per il prossimo anno.