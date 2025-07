“Festa del Mare Bandiera Blu”, una giornata di eventi sulla spiaggia di Santa Margherita VIDEO

Domenica 13 luglio a partire dalle 10.30. Una festa di comunità promossa dall'associazione Centro Storico Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una domenica dedicata al mare, allo sport, al divertimento, alla famiglia. Dopo il successo della “Festa del Primo Maggio al Ringo”, il 13 luglio la spiaggia di Santa Margherita sarà palcoscenico della “Festa del mare Bandiera Blu”. A partire dalle 10.30 del mattino e fino a tarda sera il tratto di litorale vicino al lido “U paninaru” si trasformerà nel villaggio dello sport e della musica. Dai biliardini, ai campi da beach volley, ai balli caraibici e il djset di Maurizio Presente. Una giornata per tutta la famiglia e per i giovani.

“Una giornata per celebrare l’orgoglio messinese”

L’iniziativa nata per festeggiare il riconoscimento della Bandiera Blu nelle zona sud è diventata anche l’occasione per celebrare l’orgoglio messinese. “Una ventina di giorni fa quel tratto di spiaggia è stato oggetto di atti vandalici e questo evento vuole anche dimostrare la presenza delle istituzioni”, dichiara il presidente dell’associazione “Centro storico”, Anthony Greco.

Evento co-organizzato con il Comune di Messina

La giornata di eventi è stata co-organizzata con il Comune di Messina, con Messina social city e diverse associazioni sportive. La presidente Valeria Asquini e l’assessore allo Sport e Grandi eventi, Massimo Finocchiaro, spiegano cosa è previsto per domenica 13 luglio.

Sarà presente anche la Pro Loco Messina Sud

Interverrà anche la Pro Loco Messina Sud, che esporrà il report sulla flora psammofila che abita il litorale sud, realizzato durante esplorazioni in collaborazione con l’Orto Botanico Pietro Castelli, testimonianza dell’impegno già negli scorsi anni per la difesa ambientale e degli habitat. Il 13 luglio è anche la Giornata Nazionale delle Pro Loco, pertanto i volontari della Pro Loco saranno presenti durante l’evento per fornire maggiori informazioni sulle attività dell’associazione.

L’evento è gratuito. Il programma

La Festa del Mare Bandiera Blu si svolgerà negli spazi del Lido “U Paninaru”, che offrirà supporto logistico a titolo gratuito, e nelle aree di spiaggia limitrofe. Il programma prevede animazione per bambini e adulti a cura di Messina Social City; beach volley in spazi attrezzati, a cura della società sportiva Team Volley; tecniche di difesa personale su tatami, a cura di associazioni sportive di Judo e Karatè; spazio per balli caraibici; dj set con Maurizio Presente e musica dal vivo con gli Approssimativi.

Le attività in mare

In mare si svolgeranno attività di avvicinamento al windsurf e al kite-surf, a cura del Windsurf Club Messina e dell’Associazione sportiva Kyte-Surf, con la presenza in acqua degli atleti; e promozione della vela, a cura della sezione messinese della Lega Navale Italiana.