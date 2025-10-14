Gioiosa Ionica. Scoperto deposito di droga sotterrato, con oltre 30 kg di hashish, arrestato un 28enne VIDEO

GIOIOSA IONICA – E’ stata scoperta dai Carabinieri della Stazione di Gioiosa Ionica un vero e proprio deposito di droga nascosto sotto terra. L’operazione è nata nel mese di luglio, quando i militari, supportati dallo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, insospettiti da alcuni movimenti sospetti nelle campagne della zona, hanno deciso di approfondire con diverse battute di controllo.

Durante una di queste perlustrazioni, alcune tracce anomale nella vegetazione hanno attirato l’attenzione degli investigatori. Scavando nel terreno, i Carabinieri hanno scoperto diversi fusti di plastica interrati, all’interno dei quali erano custoditi più di 30 chili di hashish e oltre 1,5 chili di cocaina. Un ritrovamento che conferma l’importanza strategica dell’area per il traffico di stupefacenti.

L’arresto

L’ingente sequestro ha dato il via a un’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri, diretta dal dott. Giuseppe Casciaro. Le indagini, condotte con rapidità e precisione, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di un 28enne di Gioiosa Ionica, arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La lotta al narcotraffico nella Locride

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto al narcotraffico portate avanti dai Carabinieri del Gruppo di Locri. Solo negli ultimi due mesi, grazie al lavoro della Sezione Operativa di Roccella Ionica e delle Stazioni di Caulonia, Riace e Mammola, sono state individuate e distrutte cinque piantagioni di cannabis, per un totale di oltre 2.000 piante sequestrate.

A seguito delle indagini, coordinate anch’esse dalla Procura di Locri, un uomo di Camini (RC) è stato posto agli arresti domiciliari, mentre un giovane di Mammola (RC) è stato deferito in stato di libertà. Entrambi dovranno rispondere del reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.