Giornata della Sindrome di Down, Messina è cresciuta? "Serve consapevolezza e inclusività" VIDEO - Tempostretto

"Meter & Miles", con Saro Visicaro, ha incontrato i ragazzi del Maurolico

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Al liceo “Maurolico” si è parlato oggi di disabilità e integrazione con l’associazione Meter & Miles, che ha voluto accendere i riflettori sui temi nella Giornata Nazionale della Sindrome di Down. Un incontro voluto per sensibilizzare i ragazzi “perché riteniamo che attraverso l’integrazione scolastica e i messaggi che possono partire dai più giovani si possono raggiungere obiettivi importanti”. A parlare è il presidente dell’associazione, Saro Visicaro, protagonista del confronto con i liceali al fianco del dottore Francesco Certo, dell’avvocata Ester Isaja e della dirigente scolastica Giovanna De Francesco.

“Bisogna rendersi conto che esiste la razza umana, poi ci sono i gialli, i rossi, le persone con disabilità e tutti gli altri – spiega Visicaro – quindi dobbiamo convivere. E dobbiamo capire come convivere meglio e far esprimere se stesso a ognuno di noi. I disabili non possono guarire dalla disabilità ma possono acquistare consapevolezza delle loro possibilità e questo come associazione Meter & Miles cerchiamo di fare da oltre 30 anni”.

Visicaro: “A Messina indietro nelle politiche sociali”

Ma Messina è pronta? Risponde Visicaro: “Messina come ogni città in cui non ci sono politiche sociali adeguate affronta male questi problemi. Purtroppo si ritiene ancora che le politiche sociali siano soddisfare un bisogno, non è così. Serve creare inclusività e consapevolezza. Il volontariato esiste ma non esiste per le istituzioni. Un problema gravissimo. Il volontariato può intercettare molte problematiche e affrontarle,diminuendo i costi. Questo non è capito: sono state compiute altre scelte e altre strade come le cooperative. Il volontariato organizzato potrebbe migliorare di molto le condizioni di tanti”.

