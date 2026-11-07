Giostra, complesso Magnolia invaso dai topi. Il grido d’allarme di 150 famiglie VIDEO

“Le nostre case circondate dai rifiuti. Prima dei lavori al parco serve una disinfestazione urgente”

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I topi minacciano la loro serenità ormai da mesi. I residenti del complesso Magnolia, a Giostra, sono esasperati. Hanno scritto all’Asp di Messina, al Comune e a Messina Servizi. Chiedono interventi urgenti sollevando il rischio igienico-sanitario. In queste palazzine, letteralmente circondate dai rifiuti, vivono 150 famiglie.

Le discariche abusive in via Seminario Estivo

Diversi metri di discariche abusive fanno ormai parte dell’arredo urbano di via Seminario Estivo da anni. Messina Servizi non fa in tempo a bonificare che già si ripresentano i primi ingombranti. Ma non solo, sulla strada oltre a mobili ed elettrodomestici vengono lasciati ogni giorno decine di sacchetti non differenziati.

I lavori di riqualificazione al Parco Magnolia

Spesso la spazzatura viene lanciata anche oltre la recinzione del Parco Magnolia. Infatti è stato necessario procedere con interventi di pulizia straordinaria in vista dei lavori di riqualificazione che dovrebbe iniziare la prossima settimana. I residenti, però, sono ancora più preoccupati da questo imminente cantiere. Temono che con l’avvio dei movimenti terra e dei mezzi meccanici i topi possano scappare e invadere il loro complesso. “Prima di iniziare i lavori servirebbe una massiccia disinfestazione”, dicono allarmati.

“Il nostro condominio invaso dai topi”

“Ormai la sera facciamo il lancio del sacchetto nei nostri carrellati condominiali”, raccontano. “Non possiamo neanche avvicinarci ai contenitori perché nelle ore serali, ma anche di giorno spesso, sono pieni di topi. Sono ratti enormi e banchettano nella nostra spazzatura insieme ai gatti”, aggiungono. Sono ovunque nel condominio: sotto le macchine, nei carrellati, nel parco dove c’è la grande magnolia. Spesso i residenti li trovano morti sull’asfalto, schiacciati dalle auto e per giorni e giorni i topi rimangono li perché nessuno si azzarda a toglierli. Ecco il grido d’allarme di due residenti in rappresentanza delle 150 famiglie.

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