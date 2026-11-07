Risanamento Messina, ecco a che punto sono le demolizioni

Concluse al Tirone, ancora in corso in via Alessi, del Proto e Appennini

Riprenderanno lunedì 9 novembre le demolizioni delle baracche in via Alessi (Largo Diogene, nella foto). Le ruspe dell’impresa Cericola dovranno abbattere le ultime baracche rimaste in piedi nell’area dove vivevano 22 famiglie. Le prime 12 baracche di Largo Diogene sono state demolite lo scorso anno, poi gli uffici commissariali hanno integrato gli interventi con gli sgomberi nell’attigua via Alessi, completando così il lotto.

Dopo una sospensione dei lavori necessaria anche per le assegnazioni delle nuove case, da lunedì riprenderanno le attività nel tratto individuato di via Alessi, caratterizzato di baracche costruite sopra l’asse viario. Le demolizioni consentiranno pertanto di liberare l’area della carreggiata, restituendola all’uso pubblico, come già avvenuto in via Quinto Ennio nel rione Taormina, in via Bonsignore e come sta avvenendo in via La Rocca ed in altri casi analoghi. Complessivamente, a lavori finiti, sarà stata sgomberata un’area di 2000 metri quadrati.

Concluse le demolizioni in via Cadorna al Tirone. L’impresa Scopelliti ha buttato giù 4 baracche in un’area di 900 metri quadrati e sta iniziando le attività di rimozione e conferimento dei materiali di demolizione.

Proseguono, infine, le demolizioni in via del Proto (rione Ariella) ad opera dell’impresa Lutiviem ed in via Appennini affidate all’impresa Cericola. In via del Proto le baracche da demolire sono 7 e si sta procedendo, a causa dell’impossibilità per le ruspe di accedere al vicolo, con la demolizione selettiva.