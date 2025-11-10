 Giostra, distrutti i 16 alberelli piantati ad aprile da PuliAmo Messina VIDEO

Giostra, distrutti i 16 alberelli piantati ad aprile da PuliAmo Messina VIDEO

Silvia De Domenico

Giostra, distrutti i 16 alberelli piantati ad aprile da PuliAmo Messina VIDEO

lunedì 10 Novembre 2025 - 14:00

I vasi della piazzetta San Matteo oggi sono vuoti e usati come cestini per i rifiuti. "Non demordiamo, ne pianteremo altri"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sei mesi, questa la durata dei nuovi alberelli piantati nella piazzetta di San Matteo a Giostra. Poi sono stati distrutti, uno ad uno. Oggi i vasi che in primavera avevano accolto 16 nuovi arbusti sono tutti vuoti e usati come cestino per i rifiuti. Cartoni delle pizze, lattine o bottigliette abbandonati fra le erbacce.

alberelli San Matteo giostra

Piantati dai volontari di Puli-amo Messina e dai ragazzi dell’oratorio

I volontari dell’associazione Puli-amo Messina, insieme a bambini e ragazzi dell’oratorio, avevano dedicato una domenica di aprile alla rigenerazione di questo luogo. Dopo aver messo a dimora gli alberelli avevano dato un nome a ciascuno, su suggerimento del parroco di San Matteo Giuseppe Cutrupi. Un gesto che potesse far sentire i giovani presenti partecipi del progetto ma anche un invito a prendersene cura. Ma nonostante ciò gli alberi hanno avuto vita breve. Uno alla volta sono stati distrutti.

alberelli San Matteo

“Non demordiamo, stiamo già pensando ad una nuova piantumazione”

L’associazione aveva inserito questo lavoro nell’ambito del progetto Spazio pubblico resiliente e proprio per questo non demorderà. I volontari, come racconta il portavoce di Puli-Amo Christian Mangano, stanno già pensando ad una nuova piantumazione, anche per lanciare un messaggio al territorio.

Vedi qui la galleria fotografica

alberelli San Matteo giostra
alberelli San Matteo giostra
alberelli San Matteo giostra
alberelli San Matteo giostra
alberelli San Matteo giostra

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Messina celebra Camilleri, al Palacultura la lettura teatrale “Ora dimmi di te – Lettera a Matilda”
“La Giunta Schifani si deve dimettere”, presidio a Palermo l’11 novembre
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED