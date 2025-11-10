Giostra, distrutti i 16 alberelli piantati ad aprile da PuliAmo Messina VIDEO

I vasi della piazzetta San Matteo oggi sono vuoti e usati come cestini per i rifiuti. "Non demordiamo, ne pianteremo altri"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sei mesi, questa la durata dei nuovi alberelli piantati nella piazzetta di San Matteo a Giostra. Poi sono stati distrutti, uno ad uno. Oggi i vasi che in primavera avevano accolto 16 nuovi arbusti sono tutti vuoti e usati come cestino per i rifiuti. Cartoni delle pizze, lattine o bottigliette abbandonati fra le erbacce.

Piantati dai volontari di Puli-amo Messina e dai ragazzi dell’oratorio

I volontari dell’associazione Puli-amo Messina, insieme a bambini e ragazzi dell’oratorio, avevano dedicato una domenica di aprile alla rigenerazione di questo luogo. Dopo aver messo a dimora gli alberelli avevano dato un nome a ciascuno, su suggerimento del parroco di San Matteo Giuseppe Cutrupi. Un gesto che potesse far sentire i giovani presenti partecipi del progetto ma anche un invito a prendersene cura. Ma nonostante ciò gli alberi hanno avuto vita breve. Uno alla volta sono stati distrutti.

“Non demordiamo, stiamo già pensando ad una nuova piantumazione”

L’associazione aveva inserito questo lavoro nell’ambito del progetto Spazio pubblico resiliente e proprio per questo non demorderà. I volontari, come racconta il portavoce di Puli-Amo Christian Mangano, stanno già pensando ad una nuova piantumazione, anche per lanciare un messaggio al territorio.

Vedi qui la galleria fotografica