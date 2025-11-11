 Giostra, il nuovo volto di largo Villa Lina. In arrivo altri alberi e panchine VIDEO

Giostra, il nuovo volto di largo Villa Lina. In arrivo altri alberi e panchine VIDEO

Silvia De Domenico

Giostra, il nuovo volto di largo Villa Lina. In arrivo altri alberi e panchine VIDEO

martedì 11 Novembre 2025 - 14:00

Aiuole e marciapiede erano stati danneggiati dal crollo degli alberi. L'ultimo schianto a marzo del 2025

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Largo Villa Lina, a Giostra, ha un nuovo volto. Sono stati quasi completati i lavori di riqualificazione. Ecco la nuova pavimentazione e le aiuole destinate ad altri alberelli.

largo Villa Lina giostra

Il crollo degli alberi aveva danneggiato la pavimentazione

Il crollo dei pini aveva rovinato il marciapiede e le aiuole dello slargo di via Montescuderi, a pochi metri dalla chiesa di San Matteo. L’ultimo schianto, a marzo del 2025, oltre ad aver danneggiato case e auto ha divelto le ultime panchine rimaste.

largo Villa Lina

A giugno sono stati abbattuti gli ultimi due pini rimasti

Pochi mesi dopo, a giugno 2025, sono stati abbattuti gli ultimi due alberi rimasti in piedi. In origine, infatti, erano 6 i pini che componevano il filare, ma uno alla volta sono crollati quasi tutti. Questi esemplari erano risultati idonei alle prove di trazione effettuate da Messina Servizi, ma nonostante ciò l’Amministrazione comunale ha deciso di abbatterli e sostituirli per motivi di sicurezza. I crolli improvvisi, dovuti a cause di svariata natura, rappresentavano un rischio per la cittadinanza.

largo Villa Lina

Il progetto di riqualificazione dell’intero marciapiede

Subito dopo è stato avviato dall’assessore Massimiliano Minutoli il progetto di riqualificazione dell’intero marciapiede. E’ stata sostituita tutta la pavimentazione, ormai dissestata, così come le aiuole. A breve verranno piantati nuovi alberelli e posizionate delle panchine. La speranza è che non facciano la stessa fine degli arbusti piantati da Puli-amo Messina nella piazzetta vicina.

largo Villa Lina

Vedi qui la galleria fotografica

largo Villa Lina
largo Villa Lina giostra
largo Villa Lina giostra
largo Villa Lina giostra
largo Villa Lina giostra
largo Villa Lina giostra
largo Villa Lina giostra
largo Villa Lina giostra

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
La Giunta Schifani, Cuffaro e la sanità in Sicilia: anatomia di una caduta di credibilità
Messina, riparte il dibattito sui mega studentati universitari: la Zanklon non sarà in aula
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED