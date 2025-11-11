Giostra, il nuovo volto di largo Villa Lina. In arrivo altri alberi e panchine VIDEO

Aiuole e marciapiede erano stati danneggiati dal crollo degli alberi. L'ultimo schianto a marzo del 2025

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Largo Villa Lina, a Giostra, ha un nuovo volto. Sono stati quasi completati i lavori di riqualificazione. Ecco la nuova pavimentazione e le aiuole destinate ad altri alberelli.

Il crollo degli alberi aveva danneggiato la pavimentazione

Il crollo dei pini aveva rovinato il marciapiede e le aiuole dello slargo di via Montescuderi, a pochi metri dalla chiesa di San Matteo. L’ultimo schianto, a marzo del 2025, oltre ad aver danneggiato case e auto ha divelto le ultime panchine rimaste.

A giugno sono stati abbattuti gli ultimi due pini rimasti

Pochi mesi dopo, a giugno 2025, sono stati abbattuti gli ultimi due alberi rimasti in piedi. In origine, infatti, erano 6 i pini che componevano il filare, ma uno alla volta sono crollati quasi tutti. Questi esemplari erano risultati idonei alle prove di trazione effettuate da Messina Servizi, ma nonostante ciò l’Amministrazione comunale ha deciso di abbatterli e sostituirli per motivi di sicurezza. I crolli improvvisi, dovuti a cause di svariata natura, rappresentavano un rischio per la cittadinanza.

Il progetto di riqualificazione dell’intero marciapiede

Subito dopo è stato avviato dall’assessore Massimiliano Minutoli il progetto di riqualificazione dell’intero marciapiede. E’ stata sostituita tutta la pavimentazione, ormai dissestata, così come le aiuole. A breve verranno piantati nuovi alberelli e posizionate delle panchine. La speranza è che non facciano la stessa fine degli arbusti piantati da Puli-amo Messina nella piazzetta vicina.

Vedi qui la galleria fotografica