Giostra, si abbattono i due alberi a rischio in via Montescuderi

A marzo un pino si era schiantato sulle case. Verrà anche riqualificato il marciapiede dissestato

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Gli ultimi due pini rimasti in via Montescuderi spariranno. Da questa mattina gli operai di Messina Servizi sono sul posto per abbattere gli alberi a rischio. Vengono tagliati prima i grossi rami e poi il tronco. L’ultimo schianto sulle case risale a tre mesi fa. La grossa chioma si era abbattuta nella notte del 29 marzo su un’auto parcheggiata e due abitazioni. Tanta paura per i residenti ma per fortuna nessun ferito. Da allora il consigliere della V Municipalità Giovanni Bucalo ha chiesto più volte al Comune la rimozione degli esemplari ancora in piedi.

Verranno abbattuti e sostituiti per motivi di sicurezza

Il filare di pini davanti alla chiesa di San Matteo risale a più di 40 anni fa. In origine erano 6 alberi ma uno alla volta sono crollati quasi tutti, oggi toccherà agli ultimi due rimasti. Questi esemplari erano risultati idonei alle prove di trazione effettuate da Messina Servizi, ma nonostante ciò l’Amministrazione comunale ha deciso di abbatterli e sostituirli per motivi di sicurezza. I crolli improvvisi, dovuti a cause di svariata natura, rappresentavano un rischio per la cittadinanza.

Verrà riqualificato l’intero marciapiede

Inoltre nell’ambito degli stessi interventi verrà riqualificato l’intero marciapiede. Dopo aver abbattuto gli alberi si potrà procedere con la sostituzione della pavimentazione dissestata e delle panchine divelte dalle radici. Sono numerosi i frequentatori della piazzetta a pochi passi dalla chiesa di San Matteo, giovani e anziani che su quelle panchine si ritrovano sia di giorno che di sera. Questo intervento potrà restituirgli un luogo di ritrovo riqualificato e più sicuro.