La prima first lady messinese: l’orgoglio di chi ha scoperto le origini ibbisote di Jill Jacobs VIDEO

Per gli abitanti del borgo è un giorno di festa, "oggi celebriamo il profondo legame fra Gesso e l'America"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ha voluto partecipare a tutti i costi, avvolta nella sua bandiera americana e seduta in sedia a rotelle. Una donna novantenne che a Gesso è nata e cresciuta e non voleva perdere l’evento straordinario della visita della first lady Jill Biden. “Anche io ho un fratello in America e uno in Australia, sono qui per celebrare le mie radici e il legame con questi paesi”, ha raccontato l’anziana signora accompagnata dalla figlia.

Da Giacoppo a Jacobs: una storia d’amore e d’emigrazione

A festeggiare l’evento storico per Gesso anche il direttore del Museo musica e cultura dei Peloritani, Mario Sarica e il giovane residente Salvatore Grosso. “Ci sono stati anni di studio dietro questo lavoro di ricerca ma oggi la soddisfazione è grande”, raccontano. Sarica è stato anche ringraziato dalla first lady sul palco per la redazione del volume che racconta la storia degli ibbisoti emigrati ad Hammonton alla fine dell’800. Fra questi c’erano anche i Giacoppo, bisnonni di Jill, americanizzati in Jacobs.