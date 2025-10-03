Gli studenti di Messina in corteo per Gaza. “A scuola si deve parlare di questo genocidio” VIDEO

Le associazioni studentesche in corteo per la Palestina. “Facciamo rumore, blocchiamo tutto”

MESSINA – In mezzo a migliaia di cittadini sono scesi in piazza gli studenti di Messina. Liceali e universitari uniti in corteo per dire “stop al genocidio”. Nelle loro scuole o nelle aule universitarie non si parla abbastanza di quello che sta accadendo nel mondo e molti di loro si sentono impotenti. “Tutto quello che possiamo fare è bloccare le strade, fare rumore e gridare che la Palestina deve essere libera”, raccontano ai nostri microfoni.

È partito questa mattina da piazza Antonello, a Messina, il corteo promosso in solidarietà con la Palestina e in difesa della Flotilla umanitaria. Il concentramento è iniziato alle prime ore della mattina, mentre intorno alle 9:30 il corteo ha preso il via snodandosi lungo corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro e via Garibaldi, per poi concludersi in piazza Unione Europea.

A sfilare, centinaia di persone tra studenti, attivisti, sindacalisti e rappresentanti del mondo politico e associativo. In prima linea i delegati cittadini della Cgil, insieme ai volontari di Emergency, agli studenti dell’Udu, ai sindacalisti di Usb, alla Rete degli studenti medi e a esponenti locali del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico.

Il corteo è stato colorato da numerosi striscioni e bandiere palestinesi, simboli fortemente visibili lungo tutto il percorso. Tra i manifestanti, anche molti bambini accompagnati dai genitori, a sottolineare il carattere inclusivo e intergenerazionale dell’iniziativa. Presenti anche molti studenti stranieri e cittadini comuni, tutti uniti da un messaggio condiviso: la richiesta di giustizia, pace e rispetto dei diritti umani universali.

Durante il percorso, diverse voci si sono alternate al megafono. Particolarmente applaudito l’intervento di una docente, che ha denunciato una realtà sempre più diffusa. “A scuola ci è stato chiesto di non parlare della Palestina in classe. Ma non possiamo continuare a rimandare in silenzio. Educare significa anche insegnare a prendere posizione davanti all’ingiustizia”, ha detto la professoressa.

Resta da capire se questa pressione, queste mobilitazioni riusciranno a produrre cambiamenti concreti, se porteranno ad un’apertura di un dialogo politico serio, un coinvolgimento delle Nazioni Unite, un’indagine internazionale sulle violenze commesse. Intanto, una cosa è certa: la solidarietà non si ferma, nemmeno davanti ai blocchi navali.

Video di Carmen Licata (progetto L’estate addosso)