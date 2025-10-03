Messina in piazza per la Palestina. “L’umanità si è svegliata” VIDEO e FOTO

Attivisti, cittadini, studenti e famiglie con bambini: hanno manifestato in migliaia per dire "stop al genocidio"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un corteo pacifico e molto partecipato. In migliaia hanno marciato per le vie di Messina per dire “stop al genocidio”. Attivisti, cittadini, studenti e molte famiglie con bambini. Tutti insieme al grido di “Palestina libera”.

“L’umanità si è svegliata” a Messina e in tutte le piazze d’Italia

Cori, bandiere, striscioni e cartelloni. Un tripudio di colori, il risveglio dell’umanità. A Messina e in tutte le piazze d’Italia. Allo sciopero generale in tutto il paese hanno partecipato un milione di persone, poco più di un migliaio in città. Ecco alcuni dei momenti del corteo per le vie della città.

A fine manifestazione momenti di tensione a Palazzo Zanca

Non sono mancati momenti di tensione. Alcuni manifestanti hanno bloccato il traffico su entrambe le carreggiate della via Garibaldi. Altri sono entrati a Palazzo Zanca per appendere la bandiera palestinese e nei disordini la porta del Salone delle Bandiere è stata forzata e danneggiata. La manifestazione si è conclusa con un breve confronto fra il sindaco e i partecipanti sulla scalinata di piazza Unione Europea.

