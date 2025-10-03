 Messina in piazza per la Palestina. "L'umanità si è svegliata" VIDEO e FOTO

Messina in piazza per la Palestina. “L’umanità si è svegliata” VIDEO e FOTO

Silvia De Domenico

Messina in piazza per la Palestina. “L’umanità si è svegliata” VIDEO e FOTO

venerdì 03 Ottobre 2025 - 15:20

Attivisti, cittadini, studenti e famiglie con bambini: hanno manifestato in migliaia per dire "stop al genocidio"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un corteo pacifico e molto partecipato. In migliaia hanno marciato per le vie di Messina per dire “stop al genocidio”. Attivisti, cittadini, studenti e molte famiglie con bambini. Tutti insieme al grido di “Palestina libera”.

manifestazione gaza

“L’umanità si è svegliata” a Messina e in tutte le piazze d’Italia

Cori, bandiere, striscioni e cartelloni. Un tripudio di colori, il risveglio dell’umanità. A Messina e in tutte le piazze d’Italia. Allo sciopero generale in tutto il paese hanno partecipato un milione di persone, poco più di un migliaio in città. Ecco alcuni dei momenti del corteo per le vie della città.

manifestazione gaza

A fine manifestazione momenti di tensione a Palazzo Zanca

Non sono mancati momenti di tensione. Alcuni manifestanti hanno bloccato il traffico su entrambe le carreggiate della via Garibaldi. Altri sono entrati a Palazzo Zanca per appendere la bandiera palestinese e nei disordini la porta del Salone delle Bandiere è stata forzata e danneggiata. La manifestazione si è conclusa con un breve confronto fra il sindaco e i partecipanti sulla scalinata di piazza Unione Europea.

Vedi qui la galleria fotografica del corteo

manifestazione gaza
manifestazione gaza
manifestazione gaza
manifestazione gaza
manifestazione gaza
manifestazione gaza
manifestazione gaza
manifestazione gaza
manifestazione gaza
manifestazione gaza
manifestazione gaza
manifestazione gaza
manifestazione gaza
manifestazione gaza
manifestazione gaza
manifestazione gaza

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Flotilla inchioda i governi europei alle loro responsabilità sul genocidio
Meteo: domenica sera irromperà il secondo impulso freddo, rischio temporali e primi fiocchi sui Nebrodi
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED