Akademia Formula 3 Messina, Colombo: “Mi aspetto i tifosi numerosi e calorosi” VIDEO

La giovane centrale lombarda ha sposato il progetto Akademia per le ambizioni della società e per crescere personalmente

MESSINA – La centrale lombarda Valentina Colombo appare entusiasta della scelta fatta di giocare in riva allo Stretto. La classe 2003 è tra le più giovani del gruppo e trasmette tanta voglia di giocare, crescere e dimostrare di poter far bene in una piazza “tanto lontana da casa”. In particolare rivolge un appello ai tifosi che spera di vedere numerosi a sostenere la squadra in palestra.

Intervista a Valentina Colombo

Come stanno andando i primi gioni?

“Il periodo della preparazione è sempre tosto. Devi riprendere ad allenarti e trovare il ritmo, conoscere le nuove compagne e l’ambiente, tutto. È sempre come un primo giorno di scuola ma ho visto un gruppo bello affiatato e credo che la stiamo gestendo bene anche se sono giorni pienissimi anche con le visite”.

Come si costruisce un gruppo totalmente nuovo?

“Il gruppo da zero si costruisce semplicemente stando insieme, conoscersi in particolare i vari caratteri per poi capire in campo come prendersi e cosa è meglio fare per aiutare una determinata compagna in difficoltà. Viviamo insieme h24 e questo aiuta sicuramente, specie fuori dalla palestra”.

Sua prima esperienza in Sicilia, cosa l’ha convinta?

“Questa è la mia prima esperienza in Sicilia e la prima volta così tanto lontana da casa. Sono molto felice della scelta perché credo nel progetto, nelle qualità del coach, essendo giovani lui ci farà lavorare tanto e crescere. Mi ha convinto anche l’ambizione e unire questo alla mia crescita personale”.

Ai tifosi che verranno a vedervi cosa dice?

“I tifosi siciliani sono famosi per essere calorosi e presenti, me ne hanno sempre parlato benissimo. Il palazzetto è molto grande, tra i più grandi per la A2, ma questo significa proprio che la città anche ci crede tanto in questo progetto. Ai tifosi non posso che dire che voglio vederli in palestra alla partite”.

