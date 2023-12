"I disagi dei cantieri? Finiranno ma serve più rispetto delle regole in strada" VIDEO - Tempostretto

Il sindaco di Messina Basile: "Al nuovo comandante ho chiesto una presenza maggiore della polizia municipale ma tutti dobbiamo fare la nostra parte"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Federico Basile, sindaco di Messina, la città soffre i cantieri e non sempre c’è un sufficiente controllo quando si fanno i lavori. Correggerete il tiro nel 2024?

“Intanto continueremo perché il cambiamento passa dal fare. Ci sono dei cantieri che abbiamo spostato proprio per le esigenze che il territorio ci ha chiesto (ForestaMe, n.d.r.). Continueremo pure ad ascoltare tutti. Dato che c’è stato lo spostamento dovuto alla Cosfel, a gennaio confido nel via libera ai nuovi arrivi al Comune. C’è chi è così oberato di lavoro, e lo dico senza giustificare nessuno, che crea disagi che non ci dovrebbero essere. E nel 2024 una parte dei cantieri verrà chiusa”.

Sindaco, il nodo traffico rimane estremamente critico a Messina, con la necessità di una presenza maggiore della polizia municipale…

“Il traffico è legato alla polizia municipale ma anche all’educazione. Messina, nel 2015, era la terza città italiana per traffico caotico. Noi abbiamo il problema dell’educazione stradale. Giro a piedi e mi rendo conto che non abbiamo l’abitudine a seguire le regole. Ci vogliono più polizia municipale e più controlli ma anche un maggiore rispetto delle regole. E lo chiedo da cittadino. Non da sindaco”.

Ma percepire la presenza delle istituzioni è importante per correggere il tiro…

“Non c’è dubbio. Ho detto al nuovo comandante che ci vogliono più vigili in strada. Stiamo lavorando su questo. Ma anche noi cittadini dobbiamo comportarci meglio”.

Nel gennaio 2024, lo accennava prima, ci saranno le nuove assunzioni?

“Io andrò personalente alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Entro il 30 gennaio, ne sono convinto, procederemo sia con le assunzioni dei nuovi 341 dipendenti, sia con il bando per i 100 nuovi poliziotti municipali”.

