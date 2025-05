I ragazzi di “Movemuni” alla ricerca dei tesori di Messina VIDEO

Oggi la seconda edizione del "viaggio sostenibile", con i bus Atm, grazie all'associazione "Crescendo" e il supporto del Comune

MESSINA – Il gran finale è a piazza Duomo alle 20. Oggi è il giorno della sfida alla ricerca dei tesori nascosti di Messina. La seconda edizione di “Movemuni”: un “viaggio sostenibile” con il supporto dei bus Atm che si sviluppa lungo tutta la giornata. Un progetto realizzato dall’associazione “Crescendo”, “incubatore d’idee”, in collaborazione con il Comune di Messina e l’Azienda di trasporto pubblico locale. L’evento è iniziato oggi alle 8.30 ed è aperto a tutta la cittadinanza.

Gli ideatori del progetto sono i giovani Marco Cucinotta e Monica Morabito.

“Valorizziamo Messina e i suoi spazi nel segno di Movemuni”

Sottolinea l’amministrazione comunale: “L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione urbana volto a riscoprire il territorio cittadino attraverso percorsi dinamici tra storia, cultura e mobilità sostenibile. L’evento, a carattere ludico-culturale, coinvolge otto squadre, per un totale di 32 partecipanti, che si sfidano in una serie di prove dislocate in diversi punti strategici della città. Movemuni rappresenta un’occasione per promuovere politiche giovanili inclusive e sostenere progetti che incentivano una fruizione consapevole, intelligente e condivisa dello spazio urbano”.

L’inaugurazione è stamattina alla presenza dell’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata e della presidente di Atm Carla Grillo.