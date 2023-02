II Municipalità, lo sportello Amam apprezzato da tanti. Siracusano: "Registrata discreta affluenza" VIDEO - Tempostretto

Ordinati e in buon numero, i messinesi della seconda circoscrizione attendono per utilizzare il nuovo sportello. E i consiglieri applaudono: "Prova superata a pieni voti"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – In vista della scadenza del prossimo 28 febbraio e con tanti messinesi a correre per mettersi in riga con le proprie situazioni, tra volture e bollette arretrate, gli sportelli Amam nelle municipalità stanno fornendo un grande supporto alla città. Discreta affluenza soprattutto nella seconda circoscrizione, dove si sono registrati buoni numeri, con cittadini anche dai quartieri vicini.

Siracusano: “Cittadini soddisfatti”

“Siamo soddisfatti del servizio – racconta il presidente della II municipalità, Davide Siracusano – e ci auguriamo che possa proseguire. La cosa migliore è che le persone non debbano arrivare fino alla sede centrale dove c’è un’affluenza molto alta. Anche qui abbiamo registrato un buon numero di presenze. E non parliamo soltanto di cittadini della nostra municipalità, ma anche dalle altre. Soprattutto grazie alle informazioni che abbiamo dato sui social”.

In chiave decentramento, si tratta quasi di un esperimento: “Sì, una prova superata a pieni voti per quanto ci riguarda. In tanti hanno gradito il servizio perché si può fare praticamente tutto tranne i pagamenti. Parliamo di volture per decesso o acquisto, rateizzazioni, vedere i duplicati o la propria situazione.