Invece del ponte, in un affollato incontro a Palazzo Zanca, critica governo e Stretto di Messina sulla grande opera. La sindaca Caminiti: "Metodo propagandistico"

MESSINA – “Perché il Cipess esita ad approvare il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto? E perché, in assenza di atti concreti, continuano convegni e iniziative propagandistiche che promettono sviluppo e miracoli economici?”. Se n’è discusso in un affollato Salone delle Bandiere, nell’incontro promosso a Messina dall’associazione “Invece del ponte” con la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti.

Per la prima cittadina, “i progetti devono essere valutati in maniera seria, a tutela dei territori e dei cittadini. Sul ponte, a oggi possiamo dire che l’alternativa zero non è stata considerata se non per escluderla e che le criticità emerse (in sede Via Vas, come al Consiglio superiore dei lavori pubblici) sono state tutte rinviate alla fase di progettazione esecutiva. Noi siamo fermi qui, aspettando un secondo Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). Segno evidente – ha affermato la sindaca Caminiti – che il metodo seguito dal governo è stato propagandistico e poco serio rispetto a questo progetto e rispetto ai territori interessati”.

Il convegno ha evidenziato che “i documenti prodotti dal governo non affrontano le carenze del progetto. Il rincaro dell’opera supera il 50% e i criteri di rivalutazione sono sati impropriamente modificati a gara conclusa”.

Secondo l’economista Guido Signorino “per eventi straordinari i contratti sono stati cambiati in maniera permanente: ogni volta che c’è una crisi (2009, 2022) si alza l’asticella, ma quando i mercati superano la crisi l’asticella non scende più. È un giochetto incompatibile con le norme europee”.

Per Invece del ponte “il recente studio della Fondazione Ambrosetti presenta numeri senza fonti e difformi anche dal progetto. I nuovi occupati in fase di costruzione sarebbero 140.000, ma l’analisi costi benefici porta a stime inferiori a 2.200 in media annua. L’effetto moltiplicativo (8,8 per 146 miliardi) è abnorme. Ed è singolare che Teha, appena sei mesi fa, in un corposo studio sulle prospettive del Sud non faceva cenno alcuno al ponte. Poi però è arrivato un cambio di prospettiva che coincide con il nuovo studio realizzato su incarico della stessa società Stretto di Messina”.



Per l’avvocato Carmelo Briguglio, “se il Cipess riapprovasse il cosiddetto progetto definitivo si esporrebbe fatalmente a un’altra pessima figura. Nessuno dei profili evidenziati dalla Corte dei Conti è stato superato. Non sono state esaminate in maniera appropriata le alternative progettuali utili a salvaguardare i siti Natura 2000. Non si riesce a comprendere perché il Cipess, composto da quasi tutto il governo, dovrebbe avallare un progetto devastante per la salute e per l’ambiente”.

La professoressa Tania Toscano ha evidenziato che “il ministero dell’Interno ripropone le stime della precedente delibera Iropi e non dimostra i benefici attribuiti al ponte. Anche l’allegato della Protezione civile non supera i rilievi della Corte perché non consente di controllare le simulazioni, ammette di non disporre di elementi sufficienti per valutazioni più dettagliate e poggia su una bibliografia aggiornata con documentazione fornita dalla stessa Società Stretto di Messina”.

Riguardo alla salute pubblica, il professore Aldo Trifiletti ha sostenuto: “La seconda delibera Iropi usa la “salute dell’uomo” come formula, non come categoria scientifica. Non contiene una sola evidenza epidemiologica, una sola valutazione di impatto sanitario complessiva o da cantiere, un solo parere sanitario firmato, una sola comparazione con alternative sanitarie meno dannose dal punto di vista sanitario”.

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