Il Messina Volley fissa gli obiettivi, Rizzo: “Puntiamo a consolidarci” VIDEO

Presentata ufficialmente la stagione del club gialloblù a Palazzo Zanca, oltre alla Serie C spazio al settore giovanile. All'interno le interviste a Nielsen e Mondello

MESSINA – Il Messina Volley ha presentato la propria stagione davanti a tutta la città e lo ha fatto nella sede di Palazzo Zanca. Il club giallo-blu da anni ai vertici della pallavolo regionale femminile ha casa nella palestra annessa del PalaRescifina e conta circa 150 tesserati. Non solo Serie C per il club del presidente Mario Rizzo e del direttore generale Pietro Fazio, ma tante atlete giovani e un settore giovanile con una messinesità trasversale in tutte le squadre. A fianco del club nella presentazione le istituzioni locali e i rappresentati provinciali e regionali della Fipav.

Il presidente Rizzo: “Diamo precedenza alla messinesi”

“Il Messina Volley non è soltanto la Serie C – così il presidente Mario Rizzo – presentiamo pure tutte le nostre squadre del settore giovanile. È un momento importante, è un momento che ha un sapore istituzionale notevole in quanto presentiamo le nostre squadre e in generale la nostra attività sportiva a tutta la città rappresentata dall’amministrazione comunale. Una nostra caratteristica è sempre stata quella di puntare e di dare precedenza alle atlete della nostra città e della nostra provincia, abbiamo mantenuto questo filone anche quest’anno, ci sono stati comunque altri inserimenti che sicuramente hanno un legame con la nostra città e sicuramente daranno un apporto importante in questo che è un mix di caratteristiche di atlete. L’obiettivo sicuramente societario è quello di consolidarsi e di andare ad affrontare il presente e il futuro in maniera ancora più organizzata, abbiamo tanta esperienza e al contempo tanto entusiasmo che sicuramente ci tornerà utile per i prossimi impegni”.

Nielsen, allenatrice e giocatrice

Marcela Nielsen ritornata al Messina Volley dopo diversi anni rivestirà il doppio ruolo di tecnico e, ancora in forma classe 1988, giocatrice: “Le emozioni di tornare sono veramente tante, le sensazioni sono tante, non è la stessa cosa però vivere in campo come giocatrice e come giocatrice allenatrice. È una responsabilità grande ma allo stesso tempo è anche una sfida personale importante e spero di poter dare il mio contributo e che vada tutto bene. Ancora il campionato deve iniziare, abbiamo fatto le prime amichevoli, sono state positive e sono fiduciosa. Noi abbiamo un bello obiettivo, un grande traguardo, ci attende a un campionato di pressione e di tensione, però allo stesso tempo sappiamo di avere una squadra che è in grado di gestirla e quindi dobbiamo solo fare le cose giuste e ragionare, come dico sempre alle ragazze”.

La messinese Mondello

Tra le giovani del gruppo, messinese ma con alle spalle ormai tanti anni in Serie C Giulia Mondello dichiara: “Sono molto contenta della riconferma, sono pronta a cominciare quest’anno nuovo, anche perché gli obiettivi sono importanti e ce la stiamo mettendo tutta. La squadra è di alto livello, il nuovo tecnico, che è anche la nostra compagna di squadra, è molto preparata. Ci sta iniziando a conoscere, ad alcune ci conosce perché abbiamo giocato insieme anche quando io avevo 16 anni ad esempio. Quest’anno sono ritornata al mio ruolo, perché la schiacciatrice è sempre stato il ruolo che ho fatto da una vita. L’anno scorso è stato un momento di cambio, mi è stato chiesto per la squadra, la passata stagione è stata positiva tranne che per gli obiettivi non sono stati raggiunti, però è andata tutto sommato bene”.

La rosa della prima squadra

Nella passata stagione con coach Trimarchi alla guida il Messina Volley ha terminato il campionato in seconda posizione nel girone e ha poi chiuso l’anno ai playoff puntando alla promozione in B2. Quest’anno alla guida tecnica della squadra Marcela Nielsen un ritorno per lei in campo in una squadra in cui ha già giocato, ma anche un ruolo nuovo come detto in quanto sarà anche l’allenatrice.

Questo il roster per la prossima stagione: Silvana Natoli (libero), Miriam Colombrita (libero), Giulia Bisicchia (palleggiatrice), Giulia Mondello (schiacciatrice), Michela Laganà (palleggiatrice), Adriana Ignoto (opposto), Barbora Basile (opposto), Marika Arena (schiacciatrice), Giorgia Runci (centrale), Sara Arena (centrale), Alessandra Cuzzola (centrale), Rebecca La Spada (centrale) e Marcela Nielsen (schiacciatrice e allenatore).