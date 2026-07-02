 Il ministro Giuli a Messina: “Torri Morandi e Villa Pace saranno opificio di saperi” VIDEO

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Silvia De Domenico

Il ministro Giuli a Messina: “Torri Morandi e Villa Pace saranno opificio di saperi” VIDEO

giovedì 02 Luglio 2026 - 14:20

Un ponte culturale unirà Messina al Mediterraneo: ecco il progetto Mira

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il progetto MAXXI Med diventa Mira. Cambia il nome ma le sedi restano le stesse: Torri Morandi e Villa Pace. La prima del Comune di Messina, la seconda dell’Università degli Studi di Messina. E proprio insieme al sindaco Federico Basile e alla rettrice Giovanna Spatari, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha presentato questa mattina il progetto alla città.

mira

“Mira sarò opificio di saperi”

“Un ponte culturale che unirà Messina ai popoli del Mediterraneo. Un opificio di saperi”, così ha definito Giuli il nuovo Istituto del Mediterraneo per la Ricerca e le Arti. E un ruolo centrale in questo progetto hanno avuto sia il Comune di Messina che l’Università degli studi di Messina.

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“Villa Pace sarà aperta a studenti e ricercatori”

“L’università ha messo a disposizione Villa Pace che potrà così essere vissuto da studenti e ricercatori come luogo di scambio di culture e ponte tra culture”, ha detto la rettrice Spatari ricordando la massiccia presenza di studenti internazionali all’interno dell’ateneo di Messina.

“Messina è il centro del Mediterraneo, non solo per motivi geografici. Quella stella, Mira, è visibile da tutte le regioni, è un punto di riferimento che deve servire alla nostra città per riprendersi uno spazio che forse aveva tanto tempo fa e di cui ora ha bisogno di riappropriarsi”, ha detto il sindaco Basile.

A presentare il progetto c’erano anche Angelo Piero Cappello, direttore generale dell’Unità di Missione per la Cooperazione Culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato del Ministero della Cultura e Chiara Ianeselli, dirigente della stessa Unità di Missione. “L’Istituto del Mediterraneo per la Ricerca e le Arti doveva sorgere necessariamente qui a Messina, in quanto luogo assolutamente fertile. E’ un progetto che stiamo portando avanti da tre anni”, racconta Ianeselli.

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