L’opinione. Beneficio d’inventario: protezione o illusione?

In primo piano una recente pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina. Il parere dell'avvocata Anna Andaloro

Dall’avvocata messinese Anna Andaloro riceviamo e pubblichiamo.

Beneficio d’inventario: protezione o illusione? “Accettare un’eredità con beneficio d’inventario dovrebbe mettere al riparo dai debiti del defunto. Ma quando entra in gioco il Fisco, la protezione dell’erede non è sempre così scontata.”

C’è una frase che, in teoria, dovrebbe rassicurare chi eredita: “Accetto con beneficio d’inventario.”

Suona tecnico, quasi solenne. E soprattutto rassicurante.

Traduzione per il cittadino comune: non pago i debiti del defunto con i miei soldi. O almeno, così si crede.

La regola sembra semplice. Chi accetta l’eredità con beneficio d’inventario risponde dei debiti del

defunto soltanto entro il valore dei beni ereditati. In teoria, quindi, nessun creditore dovrebbe

poter pretendere dall’erede più di quanto abbia effettivamente ricevuto.

Ma è davvero così? Cosa accade quando il creditore è il Fisco? La risposta potrebbe sorprendere più di un erede.

Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina (sentenza n.

1729/2026) riporta l’attenzione sul rapporto tra beneficio d’inventario e pretese del Fisco che di

fatto con questa sentenza afferma la sua posizione di privilegio.

La legge parla chiaro

Il beneficio d’inventario nasce con un obiettivo preciso: evitare che chi eredita debba mettere

mano ai propri risparmi per pagare debiti superiori al valore dei beni ricevuti.

In sostanza, l’erede dovrebbe rispondere soltanto nei limiti di quanto ereditato dal caro estinto.

Una tutela che appare chiara, lineare e rincuorante.

Almeno fino a quando non entra in scena l’Agenzia delle Entrate.

Secondo i giudici della Città dello Stretto, eppure, imposte come quella di successione, insieme alle

imposte ipotecarie e catastali, non sono considerate debiti lasciati dal defunto. Nascono direttamente in capo all’erede nel momento in cui acquista l’eredità e compie le relative formalità.

Ed ecco il paradosso.

Mentre i creditori del defunto, per legge, devono attenersi a ciò che rimane nell’asse ereditario, l’Erario sembra non doversi attenere a questo pilastro sancito dal codice civile sfruttando, dunque, una posizione di forza.

Il risultato è una domanda scomoda: che senso ha parlare di protezione dell’erede se proprio il creditore più potente può agire oltre quei confini?

Il rischio è che il beneficio d’inventario resti formalmente intatto ma perda gran parte della sua efficacia concreta restando uno scudo decorativo, elegante, ben scritto nel codice civile ma eluso da una certa prassi giuridica. Una sorta di armatura medievale.

Il problema non è teorico o per addetti ai lavori coinvolgendo più famiglie di quante si creda. L’erede che aveva scelto uno strumento di protezione previsto per limitare la sua responsabilità potrebbe trovarsi comunque esposto ad azioni che incidono sul proprio patrimonio personale.

Il cambio di rotta della Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione ,invece, con due importanti sentenze del 2025 — la n. 17992 e la n.

21213 — e, da ultimo, con l ‘ordinanza n. 9916 del 17 aprile 2026, empaticamente, cambia rotta e lancia un messaggio chiaro: il Fisco non può ignorare la funzione protettiva del beneficio d’inventario.

Il Fisco deve sicuramente accertare il proprio credito, ma la riscossione deve essere coordinata con

la procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata.

Tradotto in termini pratici, ciò significa che l’Amministrazione finanziaria non può trattare automaticamente l’erede come un debitore personale illimitato.

In altre parole: non basta dire “è tuo”, per poter bussare subito alla porta di casa.

Prima bisogna verificare se nell’eredità c’è ancora qualcosa da cui soddisfarsi.

Dietro una disputa apparentemente tecnica si nasconde un problema molto concreto.

Ogni anno migliaia di persone accettano un’eredità confidando nel fatto che il beneficio d’inventario rappresenti una barriera tra i debiti del passato e il proprio patrimonio.

La domanda è semplice quanto decisiva: il beneficio d’inventario è una barriera davvero invalicabile oppure, quando si presenta il Fisco, può trasformarsi in una porta lasciata socchiusa?

Una questione tutt’altro che retorica, soprattutto in un Paese in cui le successioni ereditarie rappresentano sempre più per molte famiglie un intreccio complesso di patrimoni, debiti e

obblighi fiscali.