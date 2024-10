“Il parcheggio Sant’Orsola va ridotto”, ecco le varianti della V Municipalità VIDEO

Sopralluogo con i tecnici del Comune. Carbone: "Parcheggio inutile, ne chiederò la gratuità"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Non si può più circolare“, racconta un residente del viale Giostra. Questa mattina il rup e il direttore dei lavori del progetto “Sant’Orsola” hanno incontrato il consiglio della V Municipalità. Presidente e consiglieri hanno proposto delle varianti al nuovo parcheggio sul viale Giostra. In sostanza ne chiedono una riduzione, sia a monte all’incrocio con il viale Regina Elena, sia a valle all’incrocio con la via Garibaldi. “Una modifica che consentirebbe una migliore immissione alle auto e soprattutto ai mezzi pesanti nei controviali”, spiega il presidente Raffaele Verso.

Domani la delibera del consiglio

Di queste varianti il consiglio aveva già discusso con l’assessore alla Viabilità e vicesindaco Salvatore Mondello, che si era mostrato aperto al dialogo e a delle eventuali piccole modifiche. Ora queste proposte verranno messe nere su bianco e votate con una delibera domani mattina. Saranno poi i tecnici a valutare se fattibili o meno. Ecco, in video, cosa ha proposto il consiglio.

“Parcheggi inutili, che almeno restino gratuiti”

Presente al sopralluogo sul viale Giostra anche il consigliere comunale Dario Carbone, che manifesta ancora una volta la sua contrarietà ai parcheggi d’interscambio. “Sono stato definito dall’assessore Mondello un messinese medio solo per aver chiesto dei correttivi a questo parcheggio e per aver contestato l’ubicazione dei parcheggi d’interscambio che io considero inutili”, dichiara Carbone. “Prossimamente chiederò che rimanga gratuito, trovo assurdo che i residenti della zona debbano subire i disagi e pure pagare per parcheggiare”, conclude.