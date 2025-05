Il premio #NonCiFermaNessuno alla studentessa UniMe Giovanna Deani VIDEO

All'Università di Messina la campagna sociale promossa dall'inviato di Striscia la notizia. Ospite a sorpresa la cantante Giusy Ferreri

MESSINA – Oggi giornata speciale all’Università di Messina. Nel segno della campagna sociale #NonCiFermaNessuno, il tour ha fatto ritorno qui dove 300 studenti e studentesse hanno accolto l’iniziativa ideata da Luca Abete, inviato di “Striscia la notizia”. Ospite a sorpresa la cantante palermitana Giusy Ferreri. In particolare, il premio #NonCiFermaNessuno, che da 5 anni “celebra storie universitarie di resilienza”, è stato assegnato a Giovanna Deani, studentessa del corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche. “Ho perso una gamba in un grave incidente stradale – ha raccontato – Abbiamo due modi di affrontare le sfide che la vita ci pone davanti: piangerci addosso oppure rialzarci”.

“In aula sono emersi vissuti autentici, emozioni forti e storie di fragilità, disagio, ma anche di coraggio, rabbia positiva e straordinaria resilienza. La Sicilia è ormai una tappa irrinunciabile per la campagna #NonCiFermaNessuno, che vanta la Medaglia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il patrocinio dal ministero dell’Università”, sottolineano gli organizzatori della campagna sociale.

“Da 11 anni offriamo ascolto agli studenti italiani e ho imparato che dietro quei “va tutto bene” c’è dell’altro. – afferma l’inviato di Striscia La notizia – Quelle crepe che si aprono però non devono provocare vergogna o imbarazzo: bisogna fare in modo che diventino fenditure attraverso le quali far passare la luce. Gli studenti in aula oggi lo hanno capito trasformando storie di vita universitaria quotidiana in energia che alimenta riscatto, riduce la paura e accorcia le distanze”.

Il tema di quest’anno Nessunə è solə e le parole della rettrice Spatari

Il tema di quest’edizione, Nessunə è solə, perché “la solitudine oggi ha il volto di chi ride in un post ma piange in silenzio. – sostiene l’ideatore della campagna sociale – Non serve la condivisione di un tag, serve un “vengo da te”. Qui all’università di Messina abbiamo hackerato la solitudine con una cosa che non ha proprio nulla di digitale: la presenza reale, un confronto occhi negli occhi con parole dette e ascoltate dal vivo. Per questo motivo il claim 2025 è Nessunə è solə. Una bugia urlata solo per diventare provocazione prepotente e necessaria. Punto di partenza per uno shock emotivo che prende per mano e muove i primi passi verso nuove consapevolezze”.

La tappa di Messina è stata accolta con entusiasmo dalla comunità universitaria, in particolare dalla rettrice Giovanna Spatari che ha dichiarato: “L’Università non è solo un luogo dove ci si prepara ad un futuro lavorativo, ma una comunità dove si sviluppano personalità, pensiero critico e confronto. Questo tour è importante anche perché ci permette di raccogliere il feedback degli studenti, che rappresentano il propulsore più prezioso della nostra Istituzione”. La campagna sociale #NonCiFermaNessuno vanta pure il patrocinio della Crui, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

Giusy Ferreri si è raccontata agli studenti

Applauditissima la cantante Giusy Ferreri che ha confidato agli studenti: “Nella mia adolescenza ho vissuto parecchi momenti di solitudine. Ora posso dire, però, che sono stati un’opportunità per analizzarmi dentro e maturare. La nostra società avrebbe bisogno di più occasioni di introspezione”.

La raccolta di bottiglie in pet all’accoglienza di UniMe

Evidenziano gli organizzatori della campagna sociale: “Da sempre la community di #NonCiFermaNessuno ha a cuore l’impegno ambientale e quest’anno ha una mission specifica: rendere ecosostenibili gli Atenei italiani. Proprio al Welcome Point dell’Università di Messina, in via dei Verdi, è stato installato l’ecocompattatore RecoPet di Corepla che favorisce la raccolta di bottiglie in pet (polietilene tereftalato, n.d.r.) al fine di dar loro nuova vita. «Con il progetto RecoPet – ha affermato Antonio Protopapa, direttore operativo di Corepla – puntiamo ad aumentare il tasso di raccolta delle bottiglie in pet e a valorizzare un materiale che può rinascere costantemente. Un processo virtuoso in cui tutti siamo protagonisti e responsabili, come i ragazzi ai quali ci rivolgiamo in questa tappa del tour”.

Un pensiero per Sara Campanella e contro la violenza di genere

E ancora: “Tra i valori cari alla community anche la lotta alla violenza di genere al fianco del progetto #sempre25novembre di Sorgenia. Dopo aver ricordato Sara Campanella, gli studenti presenti in aula hanno potuto riflettere su un tema incredibilmente attuale, la violenza verbale: esistono, infatti, parole o comportamenti in grado di limitare l’autonomia e controllare emotivamente il proprio partner.

Spazio pure alla performance di Saitta, giovane cantante siciliano, voce della colonna sonora del tour, Nessuno è solo, prodotta dall’etichetta Ondesonore Records di Francesco Altobelli in collaborazione con Emilio Munda.

