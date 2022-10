Il rapper messinese Skilla al Tour Music Fest di San Marino VIDEO - Tempostretto

Rappresenterà Messina sfidando altri 40 artisti della scena rap e hip hop

MESSINA – Si chiama Andrea Campagna, ma in arte è famoso come Skilla. Si tratta di un rapper messinese che già da anni frequenta la scena musicale in riva allo Stretto e che tra poche settimane rappresenterà Messina al Tour Music Fest 2022, manifestazione dedicata agli artisti emergenti che si svolgerà dal 22 al 27 novembre nella Repubblica di San Marino.

“Dopo varie selezioni sono riuscito ad accedere alla fase finale dove 40 rapper si sfideranno per il premio finale e poter rappresentare l’Italia al Tour Music Fest europeo – spiega Skilla – Sono emozionato. Ma anche consapevole perché già nel 2021 sono stato selezionato da Machete, importante collettivo HipHop, come uno delle migliori proposte sulla scena rap. Sono emozionato ma anche consapevole del mio valore”.

Skilla crede “nel processo”

Di cosa parla Skilla? “In questo pezzo parlo di rivalsa e riscatto sociale. Però visto sotto una luce diversa, non solamente di qualcuno che viene dal basso e cerca di riscattarsi con atti illeciti o criminalità. Io penso che la chiave siano la cultura e l’arte, credo nel trust the process, credere nel processo e non fermarsi mai davanti a nessuna cosa brutta che ti capita. Qualcosa che ho fatto mio ed è diventato parte di me. Sarebbe bello che influenzasse chi mi ascolta”.

