Impianti sportivi. "I lavori al Celeste e il nuovo manto erboso al San Filippo nel 2024" VIDEO - Tempostretto

L'assessore allo Sport e ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro: "Ci sarà un unico palco allo stadio di Messina per cinque concerti"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Gli impianti sportivi nel 2024. L’assessore allo Sport e ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro ha aggiornato sull’attività del suo assessorato. E ha annunciato l’avvio dei lavori al “Celeste” nel mese di marzo. L’assessore ha messo in evidenza: “I lavori dureranno 18 mesi. Vorremmo realizzare il manto erboso sintetico. Non tornerà a giocare il Messina ma si faranno tante attività. E, per lo stadio, entrerà un unico palco a giugno e uscirà dopo il 6 luglio. Questo ci consentirà di fare cinque concerti. Di solito ci vogliono un venti giorni per montare e rimontare. Noi, invece, ne faremo cinque nell’arco di un solo mese, a luglio. Terminati i concerti, grazie anche agli introiti, si procederà, allo stadio “Franco Scoglio”, con i drenaggi e il nuovo manto erboso”.

Negramaro, Ultimo, Zucchero, Geolier e il 6 luglio un quinto nome ancora top secret si esibiranno al San Filippo. Ha continuato Finocchiaro: “Andranno pure avanti i lavori per il PalaMili, che tornerà agibile nell’arco del 2024, mentre quest’anno abbiamo assistito alla riapertura del PalaRescifina, con Ligabue. Ne abbiamo ottenuto l’agibilità dopo dieci anni. Il Palatracuzzi sarà invece riconsegnato nel mese di febbraio”.

