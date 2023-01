Incendio all'ospedale Papardo VIDEO e FOTO - Tempostretto

In azione i vigili del fuoco di Messina, che fanno sapere: "Situazione sotto controllo e nessuna persona in pericolo"

MESSINA – Un incendio è in corso all’ospedale “Papardo”. In azione i vigili del fuoco. Sul posto distaccamento Nord, autobotte e autoscala dalla sede centrale dei vigili. L’incendio è divampato in un vano ascensore, al terzo piano: dalle 17 due squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento. Fiamme sotto controllo, nessuna persona coinvolta, fanno sapere i vigili.

Evacuate le sale operatorie, la terapia intensiva neonatale, dato che una densa nube di fumo ha invaso il reparto con i neonati, e alcuni reparti allo stato attuale sono inagibili, in attesa che i pompieri concludano il loro lavoro.

