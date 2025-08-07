Incendio in un gommone a Portorosa, interviene la Guardia costiera VIDEO

Stamattina l'incidente, con un potenziale rischio di esplosione causato dalla presenza di carburante

MESSINA – Un gommone ormeggiato all’interno della marina turistica di Portorosa ha preso fuoco. A bordo del gommone di circa 9 metri si è sviluppato stamattina un vasto incendio. Da qui l’intervento della Guardia costiera di Milazzo, con un raggio di interdizione di 500 metri attorno all’imbarcazione incendiata. La precauzione si è resa necessaria non solo per l’intensità delle fiamme, ma anche per il potenziale rischio di esplosione causato dalla presenza di carburante nei serbatoi dei motori. L’incendio ha infatti generato una densa colonna di fumo, visibile da diverse miglia di distanza in mare.

La Guardia costiera è intervenuta in collaborazione con la delegazione di spiaggia di Patti Marina. Nel gommone non c’erano persone a bordo ed era equipaggiato con due motori fuoribordo.

Ricevuta l’allerta, il personale della marina turistica ha proceduto al traino del natante fuori dal porto, evitando così gravi conseguenze per le altre unità ormeggiate. Il gommone è stato poi affidato alle operazioni di messa in sicurezza da parte della Guardia costiera, immediatamente intervenuta sia in mare che in spiaggia.

Sul posto sono intervenute due unità navali della Guardia costiera e due mezzi antincendio dei Vigili del fuoco partiti dal porto di Milazzo, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento delle fiamme. Il gommone – ormai gravemente danneggiato dalla combustione – è affondato dopo alcune ore.

“L’evento si è concluso senza feriti né danni a persone o altre imbarcazioni, grazie alla fattiva e sinergica collaborazione tra la Guardia Costiera, i Vigili del fuoco e il personale della marina turistica, che hanno operato con grande professionalità per gestire l’emergenza e limitare al massimo le conseguenze”, viene sottolineato dalla Guardia costiera.

Sono in corso gli accertamenti tecnici per stabilire le cause dell’incendio, oltre all’attivazione di misure volte a salvaguardare l’ambiente marino.

“Si rinnova l’invito alla massima prudenza nelle attività in mare e si ricorda l’importanza di segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo al numero di emergenza 1530, attivo 24 ore su 24”, ricorda sempre la Guardia costiera.