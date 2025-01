I vigili del fuoco hanno spento le fiamme

Un incendio è scoppiato stamani in una baracca disabitata di via Taormina. Le fiamme sono divampate a pochi passi dal cantiere in corso per le demolizioni.

Per fortuna non ci sono feriti ma, per precauzione, sono stati allontanati gli abitanti delle casette vicine.

Traffico rallentato anche a causa dei curiosi che si sono fermati a guardare.

I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento le fiamme.