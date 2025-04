Isola pedonale di Viale San Martino, iniziano i lavori per la nuova pavimentazione VIDEO

Fino a giugno da piazza Cairoli a via Maddalena, poi il cantiere si estenderà fino al viale Europa, ma solo lato monte

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono entrati nel vivo i lavori per la riqualificazione della linea tranviaria. Tre settimane fa gli interventi sono partiti dal terminal Museo, ma il cantiere più impattante è sicuramente quello che attraversa il viale San Martino. L’isola pedonale, infatti, verrà completamente ripavimentata da piazza Cairoli al viale Europa.

L’avvio dei lavori da Piazza Cairoli a via Maddalena

Sono iniziati stamattina i lavori per il primo tratto. All’avvio erano presenti il sindaco Federico Basile, il direttore generale del Comune, Salvo Puccio, la presidente di Atm, Carla Grillo, e la ditta Colombrita, che eseguirà i lavori. Fino a giugno si lavorerà, infatti, dalla via XXVII luglio alla via Maddalena. Ci vorranno due mesi per completare la pavimentazione di questi due isolati, ambo i lati.

Da giugno il cantiere si estenderà fino al viale Europa

Da giugno in poi il cantiere si estenderà dalla via Maddalena al viale Europa. Ma solo lato monte. Nel lato a valle del viale San Martino i lavori non inizieranno prima di gennaio 2026. Proprio perché durante il periodo natalizio ci sarà una pausa per non creare ulteriori disagi alle attività commerciali.

Verrà ripavimentata anche la via XXVII luglio

In questa prima fase dei lavori verrà ripavimentata anche la via XXVII Luglio, da via dei Mille alla via Giordano Bruno, e tutte le traverse perpendicolari al viale San Martino, ma solo fino al primo isolato.

Sul lato a valle di Piazza Cairoli sarà il Comune a intervenire

Per quanto riguarda la pavimentazione del lato a valle di piazza Cairoli i lavori partiranno in seguito. Non sarà, infatti, Atm ad eseguirli ma il Comune di Messina. “Ci sono già i fondi e il progetto”, dichiara il sindaco Federico Basile. “Cercheremo di fare tutto nello stesso periodo dei lavori già avviati da Atm per non creare ulteriori disagi alla cittadinanza e ai commercianti”.