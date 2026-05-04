 Isola pedonale di viale San Martino, pavimentazione completata anche lato monte VIDEO

Isola pedonale di viale San Martino, pavimentazione completata anche lato monte VIDEO

Silvia De Domenico

Isola pedonale di viale San Martino, pavimentazione completata anche lato monte VIDEO

lunedì 04 Maggio 2026 - 13:00

I lavori proseguono all’incrocio con via Santa Cecilia

L’isola pedonale di viale San Martino è quasi pronta. È stato pavimentato anche l’ultimo tratto mancante lato monte.

La nuova pavimentazione grigia e bianca è stata posata fino all’incrocio con la via Santa Cecilia. È proprio qui che stanno continuando i lavori. Gli operai in questo momento sono impegnati sul lato nord dell’incrocio e subito dopo passeranno al lato sud.

Poi, da progetto, i lavori dovrebbero proseguire sulla parte restante del viale San Martino, in direzione sud, fino al viale Europa ma bisognerà valutare se anche quella parte diventerà isola pedonale oppure no.

lavori isola pedonale viale san martino
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