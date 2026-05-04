Isola pedonale di viale San Martino, pavimentazione completata anche lato monte VIDEO

I lavori proseguono all’incrocio con via Santa Cecilia

L’isola pedonale di viale San Martino è quasi pronta. È stato pavimentato anche l’ultimo tratto mancante lato monte.

La nuova pavimentazione grigia e bianca è stata posata fino all’incrocio con la via Santa Cecilia. È proprio qui che stanno continuando i lavori. Gli operai in questo momento sono impegnati sul lato nord dell’incrocio e subito dopo passeranno al lato sud.

Poi, da progetto, i lavori dovrebbero proseguire sulla parte restante del viale San Martino, in direzione sud, fino al viale Europa ma bisognerà valutare se anche quella parte diventerà isola pedonale oppure no.