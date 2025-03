Isola pedonale, nuova pavimentazione da piazza Cairoli al viale Europa e nelle traverse VIDEO

Spariranno i marciapiedi e il pavimento sarà uniforme dai negozi ai binari del tram. "A Natale un nuovo viale San Martino"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Isola pedonale da piazza Cairoli alla via Santa Cecilia e strada carrabile da Santa Cecilia al viale Europa. La nuova pavimentazione, però, sarà uniforme lungo tutto il viale San Martino. Un’unica pietra adatta sia alle aree pedonalizzate che al passaggio dei mezzi. “Il lavoro va fatto bene e non si poteva spezzare in due il viale principale della città”, spiega il sindaco di Messina Federico Basile. E continua: “Inoltre la stessa pavimentazione verrà fatta anche nella parte iniziale delle traverse, sia lato monte che lato valle. Da un lato fino alla via Dei Mille e dall’altro fino alla via Giordano Bruno.

Da aprile i lavori sul viale San Martino

I lavori inizieranno nel mese di aprile e dovranno concludersi entro Natale 2025. “La parte lato monte a dicembre sarà pronta, ho dettato dei tempi ben precisi e mi assicurerò personalmente che vengano rispettati, anche a costo di andarci ogni mattina”, dice il sindaco Basile. Per la parte lato mare, da via Santa Cecilia fino al viale Europa, si continuerà dopo Natale.