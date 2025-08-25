 Isola pedonale, ripartono i lavori sul viale San Martino VIDEO

Silvia De Domenico

lunedì 25 Agosto 2025 - 13:00

Chiuso da stamattina l'incrocio con la via Maddalena

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono ripartiti dopo lo stop estivo i lavori sull’isola pedonale del viale San Martino. Da questa mattina l’incrocio con la via Maddalena è chiuso al traffico. Dopo questo tratto i lavori proseguiranno sul lato valle del viale fino all’incrocio con la via Santa Cecilia. La previsione è quella di concludere gli interventi di riqualificazione entro dicembre e poi proseguire a gennaio sul lato monte del viale.

isola pedonale chiusura via Maddalena

