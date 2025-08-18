 Viale San Martino, da lunedì prossimo il secondo step dei lavori VIDEO

Silvia De Domenico

lunedì 18 Agosto 2025 - 13:20

Si proseguirà con il tratto lato valle tra via Maddalena e via Santa Cecilia. Ecco come sta cambiando volto l'isola pedonale

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Da lunedì 25 agosto fino a dicembre il secondo step dei lavori. La riqualificazione della linea tranviaria e la posa della nuova pavimentazione del viale San Martino riprenderanno dalla settimana prossima. Dopo la consegna del primo tratto di isola pedonale, da Piazza Cairoli alla via Maddalena, c’è stato uno stop al cantiere. Gli operai torneranno all’opera da lunedì prossimo e si proseguirà dal tratto ancora da completare all’incrocio con la via Maddalena, fino alla via Santa Cecilia. L’obiettivo è quello di concludere tutto il marciapiede lato valle entro il periodo di Natale. Sul tratto lato monte i lavori invece inizieranno dopo Natale.

Vedi qui la galleria fotografica

