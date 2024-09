Istituto Bisazza, proseguono i lavori per la nuova palestra VIDEO

A luglio 2025 sarà pronta la struttura con impianti sportivi tanto attesa dagli studenti

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una nuova struttura com impianti sportivi sorgerà nell’area esterna dell’istituto “Bisazza”, all’Annunziata. I lavori sono iniziati a marzo del 2024 e dovrebbero concludersi a luglio del 2025. Poi la scuola avrà finalmente quella palestra che i ragazzi hanno sognato per tanti anni. “Gli interventi procedono e la nuova struttura servirà tutto il territorio”, dichiara la dirigente Giovanna Messina.

Si tratta di un progetto finanziato dall’Unione Europea con fondi Pnrr (Next Generation EU), per un importo complessivo superiore al milione di Euro. Tanto ci vorrà per costruire una palestra dove prima c’era solo terra e dare agli studenti della scuola e ai ragazzi del quartiere un luogo in cui fare sport in sicurezza.